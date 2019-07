Din 1.495 de angajați ai Aeroportului Internațional ”Henri Coandă” (Otopeni), circa 500 sunt rude de gradul I, iar restul până la 1.200 sunt rude de gradul II și afini. Sunt aproape 100 de directori, șefi de birou și șefi de serviciu. Cele 78 de compartimente au fiecare cu câte un șef. Lor li se alătură 9 directori, 3 directori generali adjuncți și un director general.

Lista cu posturile de conducere în cadrul Companiei Naționale Aeroporturi București, contractul colectiv de muncă, grila de salarizare și organigrama au fost prezentate, în exclusivitate, pe B1 TV, de jurnalistul Ștefan Etveș, în ediția de vineri a emisiunii ”Drumurile Noastre”.

