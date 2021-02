Ajutor umanitar pentru Republica Moldova: România va trimite peste Prut echipamente de protecție sanitară în valoare de aproximativ 11 milioane de lei (VIDEO)

România va acorda Republicii Moldova un ajutori umanitar de aproximativ 11 milioane de lei. Este vorba despre materiale sanitare care vor fi trimise zilele următoare vecinilor de peste Prut în contextul pandemiei de coronavirus. Anunțul a fost făcut, miiercuri, de premierul Florin Cîțu, la finalul ședinței de Guvern.

„Aş vrea să fac un anunţ despre sprijinul pe care îl acordăm autorităţilor din Republica Moldova, în efortul de combatere a pandemiei COVID-19. Ştiţi foarte bine că urmare a vizitei preşedintelui României în Republica Moldova şi a activării mecanismului european de protecţie civilă, în data de 4 februarie 2021, Guvernul României a decis acordarea unui ajutor umanitar extern cu titlul gratuit pentru autorităţile din Republica Moldova. Delegaţia României participantă la misiune va fi formată din reprezentanţi ai Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, din 8 persoane, iar transportul se va asigura în perioada 11-13 februarie”, a spus prim-ministrul.

Ajutorul umanitar va consta în ”echipamente de protecţie medicală, respectiv 1,5 milioane măşti chirurgicale, 100.000 măştii FFP 3, 100.000 de combinezoane, 100.000 de mănuşi nesterile”, a mai precizat Florin Cîțu.

