EXCLUSIV ONLINE // Decizii drastice în ALDE, după ce Călin Popescu Tăriceanu a dizolvat filiala Dolj și a dat afară mai mulți membri apropiați fostului lider de filială, Ion Cupă. Acesta a declarat pentru B1.ro că scandalul a pornit după ce a fost propus de PSD pentru funcția de ministru al energiei, dar tensiuni între el și Tăriceanu existau și înainte de această propunere. Cupă susține că a fost unul dintre cei care a pus sub semnul întrebării deciziile luate de Tăriceanu în ultimul timp. El mai spune că decizia de desființare a filialei Dolj a fost luată într-o ședintă în care nu a fost respectat statutul partidului.

"Vineri a fost convocată o întâlnire informală la sediul partidului la care au fost invitați doar cei care erau fideli, la intrare, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată. Li s-au luat telefoanele mobile și după întâlnirea informală surpriză totală, li s-a pus în față ordinea de zi a unui birou politic executiv. Și au început să ia măsurile despre care știți, să dizolve, să schimbe, să radieze. O nebunie totală.

Ne-au sancționat oamenii pe 26 mai, noi nu am înțeles nimic, continuăm cu aceleași medode. Colegii mei de la Dolj mi-au spus și mie că vor să facă treaba asta, le-am spus că e dreptul lor pentru că au făcut o mârșăvie până la urmă. Ok, eram eu vinovatul că am luat o decizie pe care colegii mei o știau, dar eu nu vreau să distrugem o organizație. Sunt oameni acolo care au rezultate la alegeri, pe toți i-au schimbat și au adus niște oameni care nu știu dacă pot să facă parte dintr-un birou politic teritorial.

Vă dau exemplul candidatului de la primăria Craiovei, doamna Anișoara Stănciulescu a luat 12 la sută, în condițiile în care știți ce însemană PSD la Craiova sau la Dolj, pur și simplu a fost scoasă din birou doar pe motiv de loialitate față de Cupă. Sorin Vâlcu a luat acum la europarlamentare un procent cu două cifre, i-a dat afară pe toți. Motivarea? Că îmi erau fideli mie. Oamenii s-au speriat, cum adică nu ne chemați și pe noi să ne întrebați, ne dizolvați așa pur și simplu? Aflăm de la domnul Tăriceanu, am înțeles este liderul cu care am plecat la drum, noi îi cerem în ultimul moment să revină la cine a fost dumnealui, eu unul nu îl recunosc și nici colegii mei", a declarat pentru B1.ro fostul lider al filialei Dolj Ion Cupă.

Membrii ALDE Dolj i-au transmis o scrisoare liderului în care îi cer anularea deciziei de dizolvare a filialei și demisia lui Danilel Chițoiu. Redăm mai jos conținutul scrisorii.

"Scrisoare deschisa domnului Călin Popescu Tăriceanu

Noi,

Vicepreședinți și membri ai Biroului Politic Teritorial ALDE Dolj,

Președinți ai organizațiilor locale ,

Primari, viceprimari,

Consilieri municipali și locali,

Lideri ai OFLDE Dolj și TLDE Dolj,

Vă scriem aceste rânduri dezamăgiți și revoltați.

Dezamăgiți de modul în care ne-ați înșelat așteptările și în care lăsați să fie călcate în picioare toate eforturile și resursele pe care vi le-am alocat, cu devotament și încredere, în toti acești ani.

Revoltați de modul în care încercați să anihilați munca noastră de a clădi o organizație care a trecut pragul electoral la toate confruntările din ultimii 3 ani.

Nu a fost deloc ușor aici la Craiova și în Dolj să facem o organizație care să câștige, deopotrivă respectul oamenilor și pe cel al competitorilor politici, fie ei parteneri sau adversari.

Cum poate un om cu profilul dumneavoastră politic să accepte ca un funcționar de partid -l-am numit pe dl Chițoiu- să dizolve dintr-un condei o întreagă organizație cu mii de membrii și alte mii de simpatizanți?!

Cum puteți să mai spuneți românilor că sunteți apărătorul drepturilor si libertăților cetățenești când, în partidul pe care îl conduceți, dreptul la opinie și libertatea de exprimare sunt sancționate drastic cu excluderi, radieri și dizolvări?! Când, în sfidarea oricăror norme democratice minimale, nu acceptați ca aleșii partidului, cei care au un alt punct de vedere, să și-l apere în instanțele partidului?!

Cum puteți să țineți în brațe niște oameni care nu au produs performanțe de când sunt în partid (pentru că, vorba lor, sunt ”obosiți politic”) și să dați afară pe cei care au dovedit, prin rezultate, fidelitatea față de partid și l-au construit de la zero, ducându-l în Parlament?!

Suntem în 2019, dle Tăriceanu, nu în 1989! Avem o lege a partidelor politice care trebuie respectată, avem un Statut pe care nu aveți dreptul să vă ștergeți picioarele!

Dorințele și interesele personale ale liderilor de partide nu trebuie să mai țină loc de reguli, legi și statute! Democrația de laborator nu e democrație!

Nu suntem argați pe moșia unui lider, indiferent de numele său! Am vrut un parteneriat cu dumneavoastră, nu o relație de tip pălmași -boier!

V-am primit de atâtea ori cu simpatie și încredere la Craiova. De ce nu veniți dumneavoastră să ”dizolvați”, la fața locului, organizația pentru a vedea reacția oamenilor?!Vă vom primi așa cum se cuvine!...

De ce nu veniți dumneavoastră de mână cu noul președinte al organizatiei să ni-l impuneti?! Ați avut măcar curiozitatea, așa cum făceați cândva, să aflați cine este persoana care vă este prezentată ca solutia pentru functia de președinte la Dolj?! Aveți idee ce fel de metode sunt folosite, în aceste zile, cu lansarea unor liste albe și liste negre prin organizațiile locale cu scopul de a ne diviza și de a ne arunca pe unii împotriva celorlalți?! Aceasta e democrația internă într-un partid liberal de secol 21, dle Tăriceanu ?!

Chiar v-ați pierdut de tot onoarea și busola politică?! Oare ați purtat o mască de liberal adevărat, în toți acești ani, și acum vă vedem adevărata față?!

V-ați dat mult prea ușor pe mâna unor oameni care vă vor murdări iremediabil întreaga carieră politică, dar pe care nu-i vom lăsa să distrugă partidul!

Chiar așa, dle Tăriceanu?! Ați ales la final de carieră tranzacționismul în locul liberalismului?!

Spuneți-ne nouă, și în general opiniei publice românești, dacă ați luat aceste decizii cu ”pistolul la spate”?!

Spuneți oamenilor care au alergat în această vară să strângă semnături pentru candidatura dvs. prin Dolj și prin întreaga țară dacă ați fost șantajat ca să nu mai candidați?!

Spuneți oamenilor adevărul ca să nu se mai repete, în niciun partid, aceste lucruri mizerabile!

Vă cerem, acum în ceasul al 12-lea, să opriți deciziile nestatutare și antidemocratice privind excluderile, rând pe rând, ale liderilor ALDE care nu vă convin!

Vă cerem să anulați decizia de dizolvare a organizației județene și să ordonați (încă) secretarului general să înceteze difuzarea prin județ a unei liste artificiale cu noua conducere a organizației județene, listă pe care nu o recunoaștem chiar dacă numele unora dintre noi figureaza în ea! Nu suntem pioni pe tabla de șah a dlui Chițoiu!

Vă cerem să retrageți încrederea politică secretarului general Daniel Chițoiu, omul care face atât de mult rău ALDE în aceste zile!

Vă cerem să faceți demersurile statutare pentru convocarea Congresului partidului la care să participe, cu drepturi neștirbite, toți cei pe care ați anunțat că i-ați exclus! Culmea, într-o sedință informală!

Căutați în interiorul dumneavoastră mintea românului cea de pe urmă și ascultați de ceea ce vă spune ea să faceți!

Nu vă jucați, dle Tăriceanu, cu destinele noastre și ale organizației Dolj, în care am pus atâta suflet, speranțe și foarte multă muncă!

Nu distrugeti ALDE cu bună știință, dle Tăriceanu! Ce părinte e acela care își omoară propriul copil?!"