Update: Călin Popescu-Tăriceanu a anunțat că ieșirea de la guvernare nu a fost o decizie ușoară, dar a explicat că ALDE „nu poate cauționa în continuare măsuri, care nu au o bază corectă”. Totodată, demnitarul a anunțat că se va retrage din fruntea Senatului, precum și din cursa către Cotroceni, urmând ca formațiunea pe care o conduce să-l susțină pe Mircea Diaconu la alegerile prezidențiale din noiembrie.



„Nu este o decizie ușoară, însă eu cred guvernarea nu poate să rămână în reperele defensive în care a funcționat până acum. Noi nu putem să cauționăm în continuare cu măsuri, care nu au o bază corectă, cum a fost OUG 114. Noi am avertizat asupra efectelor negative și au fost adăugate o serie de prevederi, care nu fuseseră convenite împreună. Nu putem să mergem mai departe cu construcții bugetare, despre care constatăm după jumătate de an că nu se pot derula cum ne-am imaginat, pentru că imaginația este liberă, dar realitatea este constrângătoare”, a spus Călin-Popescu Tăriceanu.

