Călin Popescu-Tăriceanu, liderul ALDE - partid ce tocmai a părăsit coaliția majoritară pe care o forma alături de PSD, a anunțat că formațiunea sa va vota moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă.



„Foarte simplu vă răspund, ceea ce face un partid de opoziție. Aveți atâta experiență politică. Bănuiesc că nu trebuie să vă dau explicații. Noi nu o să votăm pro-Guvern. Partidul de opoziție votează moțiunea de cenzură împotriva Guvernului, ca să fie clar dacă aveați cele mai mici îndoieli”, a spus Tăriceanu, după reuniunea Delegației Permanente Naționale a ALDE.

