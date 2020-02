ALDE nu dorește alegeri anticipate. Tăriceanu, după consultările de la Cotroceni: Nu vom face o propunere de premier, dar suntem deschiși discuțiilor pentru formarea unei majorități (VIDEO)

ALDE nu dorește alegeri anticipate și nu va face o propunere de premier, având în vedere numărul de parlamentari pe care îl deține, dar este deschisă discuțiilor cu celelalte partide pentru coagularea unei majorități, a declarat Călin Popescu-Tăriceanu, liderul formațiunii, după consultările cu președintele Klaus Iohannis, de la Palatul Cotroceni.

„Am avut o discuție cu președintele, care a dorit să asculte punctul nostru de vedere în legătură cu situația de criză în care ne aflăm. Aș rezuma, în două puncte, poziția ALDE. În primul rând, de la bun început, i-am spus președintelui foarte explicit că nu suntem în favoarea soluției alegerilor anticipate și acest lucru din două considerente. Primul, cel legat de ordin procedural, constituțional. Constituția prevede niște pași care sunt extrem de anevoioși și consumatori de timp. Drumul până la alegerile anticipate înseamnă aproximativ patru luni de zile, timp care creează o serie de consecințe nefavorabile. Constituția României nu este una care să faciliteze recurgerea la soluția alegerilor anticipate. Din contră, a fost gândită să facă cât mai dificilă recurgerea la această soluție. Consecințele pe care le produce derularea procedurii de alegeri anticipate creează, în toată această perioadă, un imens blocaj administrativ, economic, cu consecințe grave asupra situației din țară și asupra, în final, a cetățenilor, care nu au de ce să sufere. (...) Al doilea subiect pe care l-am discutat a fost cel referitor la desemnarea primilor-miniștri și am spus că ALDE nu va face o propunere de prim-ministru. I-am explicat că ni se pare ca o propunere de prim-ministru să vină din partea partidelor care au cea mai mare pondere în Parlament și că avem toată deschiderea să discutăm cu partidele politice găsirea unor soluții legate de închegarea unor majorități care să poată să formeze, bineînțeles, să dea votul de susținere pentru viitorul prim-ministru”, a declarat Călin Popescu-Tăriceanu.

