ALDE nu votează moțiunea de cenzură împotriva Guvernului: 'Nu intrăm într-o nouă majoritate parlamentară cu PSD și UDMR'

Varujan Vosganian a declarat, joi, că ALDE nu intră în jocul PSD și UDMR și nu va da niciun vot pentru demiterea Guvernului Orban.

„Alegerea primarilor in doua tururi de scrutin este o măsură necesară pe care noi am susținut-o și care face parte și din acordul nostru cu PNL. Din punct de vedere practic, nu este diferenta intre angajarea raspunderii si OUG. Probabil ca PNL forteaza atingerea celuilalt obiectiv, alegerile anticipate pentru ca altfel nu s-ar explica de ce PNL se expune la acest risc al motiunii de cenzura. Deci probabil ca PNL doreste mai mult alegerile anticipate decat alegerea primarilor in doua tururi.

Daca mai trebuie un singur vot pentru a trece motiunea de cenzura, ALDE nu este cel care sa-l dea. Daca ar fi o tema care ar indigna ALDE, impotriva pactului nostru politic cu PNL, poate ca si ALDE ar vota. Pe aceasta tema, a alegerilor anticipate, ALDE nu va participa la formarea unei noi majoritati parlamentare. Nu cred ca poate exista o astfel de majoritate. Opinia mea este ca daca s-ar forma o majoritate care sa demita Guvernul aceeasi majoritate ar vota guvernul urmator”, a declarat Vosganian pentru stiripesurse.ro.