Vicepreședintele ALDE Andrei Gerea a declarat, marți, pentru B1 TV, după ce PSD a desemnat-o pe Viorica Dăncilă candidat la președinție, lăsându-l pe Călin Popescu Tăriceanu în offside, că nu e cazul ruperii Alianței de guvernare.

Gerea este de părere că ALDE trebuie să rămână la guvernare alături de PSD, deoarece mai sunt măsuri de îndeplinit din programul de guvernare.

"Una-i una, alta-i alta. Atâtta timp cât am convenit că vom face o restructurare guvernamentală bazată pe noi ține, că vom putea contribui la bunăstarea cetățenilor, aici sunt niște proiecte care trebuie duse la capăt.

Ce a fost am fost, mai avem mai mult de un an de zile din acest mandat, iar aceste lucruri trebuie continuate.

Problema era să avem un candidat capabil să câștige aceste alegeri. Tăriceanu era singurul capabil să culeagă voturi și din partea de dreapta, altfel degeaba te prezinți. Noi vom avea miercuri ședință și mai mult ca sigur îl vom desemna pe Tăriceanu candidatul ALDE la prezidențiale”,a declarat Gerea pentru B1 TV.

