Întâlnirea dintre Viorica Dăncilă și Călin Popescu Tăriceanu, de miercuri seară de la Vila Lac , s-a încheiat cu vești bune pentru coaliția aflată la Guvernare. Conform surselor politice, ALDE a decis să rămână alături de PSD la guvernare, iar Guvernul va suferi o remaniere și nu o restructurare precum ceruse inițial Călin Popescu Tăriceanu.

Discuțiile dintre cei doi lideri ai Coaliției de guvernare, Dăncilă și Tăriceanu, au avut loc în contextul în care ALDE a amenințat cu ieșirea de la guvernare dacă premierul Dăncilă nu vine cu un nou program politic și cu o restructurare a Guvernului.

De asemenea, coaliția a decis ca proiectul de lege privind amnistia și grațierea să fie respins în Parlament în sesiunea extraordinară de săptămâna viitoare.

"Astăzi a avut loc o nouă ședință a coaliției de guvernare PSD-ALDE, o discuție care a vizat atât componenta politică a alianței, cât și pe cea guvernamentală. În cadrul discuției de astăzi, am abordat tema funcțiilor vacante în guvern, precum și sesiunea parlamentară extraordinară, în cadrul căreia vom respinge proiectul de lege privind amnistia și grațierea. În săptămâna care urmează, ne vom reuni pentru analiza unui amplu set de măsuri care privesc actul de guvernare asumat și agenda publică”, a transmis PSD după sedinta coaliției.

