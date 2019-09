Alex Dima de la Pro TV a demarat o campanie prin care verifică activitatea edililor din teritoriu şi a început asta cu primarii din judeţul Teleorman.

Alex Dima nu a mers întâmplător acolo, ci a dorit să verifice cât de mult sau cât de puţin s-a dezvoltat această zonă a ţării, care a dat mai mulţi conducători ai patriei, în ultima vreme. Veştile pe care le-a adus reporterul Pro TV de la Videle, de exemplu, nu sunt deloc bune, pentru că acolo, din câte se pare, se bate pasul pe loc.

Astfel, omul de televiziune le-a recomandat cetăţenilor să-şi "verifice" din când în când aleşii.

"Trebuie sa constientizam, o data pentru totdeauna, ca noi, cetatenii, detinem puterea pe care, prin vot, o asezam in mainile unor oameni. Acesti oameni trebuie sa isi faca datoria. Iar daca nu si-o fac trebuie sa mergem peste ei si sa le cerem sa munceasca, sa le amintim ca noi i-am ales. Ma refer la primari, parlamentari, consilieri judeteni, guvernanti. In primul rand, trebuie sa-i cunoastem, sa le cunoastem agenda, sa le urmarim deciziile si modul in care le aplica.

Tu cand l-ai intrebat ultima data pe parlamentarul care te reprezinta in Parlament, ce legi a gandit, ce a facut pentru comunitatea in care a fost ales? Cand i-ai spus ultima data primarului ca deciziile lui sau lipsa deciziilor te afecteaza pe tine? De aici trebuie sa incepem. Sa luam atitudine si sa ne cerem drepturile! Altfel, vom avea in continuare primari care stau degeaba mandate in sir si vom fi condusi de incompetenti", a postat Alex Dima pe Facebook.

Alex Dima este unul dintre reporterii care contribuie la materialele de la emisiunea "Romania, te iubesc", de la Pro TV.