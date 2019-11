Alegătorii din diaspora vor fi redistribuiți către secțiile din apropiere, în caz de aglomerație. Orban, la sediul MAE: „Procesul de votare se desfășoară în cele mai bune condiții” (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a subliniat, duminică, că alegătorii de peste hotare, care vor întâmpina eventuale aglomerații, vor fi redistribuiți către secțiile din apropiere.



„Procesul decurge într-o normalitate foarte clară. Nu avem probleme în nicio secție de votare. De asemenea, operatorii de tablete sunt în număr suficient, deci nu se poate spune că există vreun risc să apară vreo disfuncționalitate majoră”, a precizat primul-ministru.



Ludovic Orban a făcut această declarație la sediul Ministerului Afacerilor Externe, în compania șefului diplomației române, Bogdan Aurescu.



„În momentul de față, procesul de votare se desfășoară în cele mai bune condiții, în toate secțiile de votare”, a mai spus Orban.

