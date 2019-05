Femeile reprezintă doar o treime dintre candidații României la alegeri. Ponderea acestora în Parlamentul European ar putea scădea (VIDEO)

Femeile reprezintă doar o treime dintre candidații României la alegerile pentru Parlamentul European, potrivit unei analize a Coaliției pentru Egalitate de Gen, întocmită pe baza cifrelor Biroului Electoral Central. În aceste condiţii, specialiştii estimează că procentul femeilor din partea ţarii noastre în forul legislativ european va scădea de la 39%, în prezent, la aproximativ 30 de procente, informează B1 TV.

