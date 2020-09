ALEGERI LOCALE 2020 | Simona Vlădica (PMP): A venit timpul să ne alegem acei conducători care sunt capabili să acceseze bani europeni (VIDEO)

Simona-Maria Vlădica, candidatul PMP la președinția Consiliului Județean Călărași, a declarat, luni, în cadrul emisiunii Talk B1, că partidul din care face parte vine în fața alegătorilor cu programe bine structurate. În opinia acesteia, toate sectorale sunt importante și trebuie dezvoltate simultan.

‘Nu putem spune că e mai importantă educația ca sănătatea sau turismul ca infrastructura. Sunt multe proiecte pe care trebuie să le dezvoltăm simultan’, a spus Simona Vlădica.



‘La Călărași, PMP este singurul partid politic care a venit în fața alegătorilor cu programe politice.

Un program politic înseamnă să fii capabil să îți așterni pe hârtie ceea ce vrei să faci, 1. pentru că vorba și promisiunile zboară, 2. pentru că orice alegător ne poate verifica periodic în ce stadiu de implementare suntem’, a declarat liderul PMP Călărași.

Cu privire la promisiunile nerealizate în ultimii 30 de ani, Simona Vlădica își exprimă convingerea că lucrurile pot fi schimbate cu ajutorul conducătorilor care își doresc acest lucru.

Pentru județul Călărași, Vlădica spune că își dorește 'muncă și competență', programul fiind deja definitivat.

‘Cei care au promis autostrăzi pe hârtie au fost politicienii neserioși. Am văzut foarte mulți alegători scârbiți de politicienii din România. Cu toate acestea, alegă să merg înainte și să îmi susțin proiectele pe care le-am gândit pentru județul Călărași, în situația în care voi fi aleasă să condus Consiliul Județean Călărași. Sunt proiecte concrete, proiecte făcute pe domenii de activitate, deoarece nu putem spune că e mai importantă educația ca sănătatea sau turismul ca infrastructura.

Sunt multe proiecte pe care trebuie să le dezvoltăm simultan, dar înainte de toate îmi doresc ca la Consiliul Județean Călărași să nu se mai fure și să se muncească. Eu m-am săturat de incompetență și de toate acele contracte păguboase, care duc bani de la Consiliul Județean în buzunarele diverșilor protejați ai celor care au condus CJ Călărași.

Vreau muncă și competență la Consiliul Județean Călărași!’, a mai spus candidatul PMP la președinția Consiliului Județean Călărași.

