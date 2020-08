ALEGERI LOCALE 2020 | Vergil Chițac, candidat PNL la Primăria Constanța: Există o singură metodă de a lupta împotriva corupției: transparentizarea tuturor proceselor care se întâmplă în primărie (VIDEO)

Una dintre cele mai aprigi bătălii la următoarele alegeri se dă la Constanţa. Dacă PSD merge pe mâna actualului primar, Decebal Făgădău, un apropiat al lui Radu Mazăre, PNL mizează pe Virgil Chiţac. Senatorul liberal promite că va căuta să reformeze şi să digitalizeze administraţia locală de la malul mării.

