PMP a finalizat listele de candidaturi pentru parlamentarele din decembrie pentru toate județele. Liderul partidului, Eugen Tomac, a susținut că partidul se pregătește pentru alegerile paramentare deoarece viața nu stă pe loc și românii trebuie să-și apere, și în acest context de epidemie, valorile și atașamentul pentru democrație. De altfel, președintele PMP deschide lista la Camera Deputaților.

La Bucureşti lista PMP la Camera Deputaţilor este deschisă de liderul partidului Eugen Tomac, iar la Senat de către Cristian Diaconescu, fostul ministru de Externe şi fostul consilier prezidenţial al fostului şef al statului Traian Băsescu.

La Timişoara, lista este deschisă Mihail Neamţu, iar cunoscutul fotbalist Dorinel Munteanu deschide lista senatorilor PMP din judeţul Cluj.

Totodată, Elena Băsescu deschide lista de candidați ai PMP la Constanța.

"Am încheiat listele de candidaturi pentru toate județele și există o premieră importantă: PMP intră în această competiție fără importuri. Suntem partidul care nu a importat niciun parlamentar de la alte partide, oameni care, pe ultima sută de metri, au venit aici în curtea PMP și ne-au implorat să vină aici pe listele noastre, pentru a duce plus-valoare. Noi credem în șansele membrilor noștri, vom merge pe cont propriu, ca un partid autentic, care se revendică a fi un partid creștin-democrat”, a spus liderul PMP, Eugen Tomac, într-o conferință de presă în care a prezentat candidaturile partidului pentru parlamentare, potrivit Hotnews.

