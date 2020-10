Alegeri parlamentare 2020. Pe ce listă va candida până la urmă Gabriela Firea

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat primele decizii importante luate de social democrați în perspectiva alegerilor parlamentare.

Detalii despre candidatura Gabrielei Firea la parlamentare

Astfel, șeful PSD va candida pentru un mandat de parlamentar la Buzău, în timp ce Gabriela Firea, fost primar al Capitalei, învinsă în alegerilor locale de Nicușor Dan, va deschide lista PSD pentru Senat.

"O să îmi permit acest lucru să candidez la Buzău, la parlamentare. Dacă colegii mei o să hotărască să nu fiu pe locul 1, asta este. Da, locul 1 la Senat pe Bucureşti, doamna Gabriela Firea”, a declarat Marcel Ciolacu, la finalul Consiliului Politic Naţional al PSD.

În ciuda faptului că s-a speculat în spațiul public că Gabriela Firea va candida pe lista filialei Bacău, aceasta a precizat că a refuzat invitaţia liderului PSD Bacău, Dragoş Benea, de a deschide lista acestei organizații pentru parlamentare.

“La alegerile din 27 septembrie, bucureştenii m-au votat într-un număr foarte mare. S-a vorbit patru ani despre faptul că aş fi un primar nelegitim pentru că am fost aleasă cu o prezenţă de 30 şi ceva la sută. Iată că avem un primar la fel de nelegitim ca şi mine, ales cu o mică diferenţă ca procent, tot cu 30 şi ceva la sută.Am obţinut un scor bun cu toate furturile lor la Primăria Capitalei şi la Consiliul General. Prin urmare, aşa cum a informat preşedintele partidului, voi deschide lista PSD de la Senatul României”, a afirmat Gabriela Firea vineri la sediul PSD.

Schimbare de look pentru Gabriela Firea

Gabriela Firea a simțit nevoia unei schimbări de look după alegerile pierdute din Capitală, în fața lui Nicușor Dan. Fostul edil s-a tuns mai scurt, pentru că avea părul „ars".

Vineri, 9 octombrie, întrebată dacă s-a tuns pentru fotografia pentru Parlament, Gabriela Firea a răspuns:

„Dumneavoastră, când vă schimbați look-ul vă gândiți la pozele de parlamentare? M-am gândit, ca orice femeie care din cauza campaniei nu a mai reușit să ajungă la coafor, m-am gândit să fac o programare la coafor. Am ajuns, am coborât, am urcat în coafor, am rugat-o pe stilistă să îmi spună ce părere are. Mi-a spus că ar trebui să mă mai tund, că am părul ars".