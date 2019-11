Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, a declarat, duminică, după ieșirea de la urne că a votat cu acel președinte care a demonstrat că îi poate reprezenta pe români cu demnitate,. atât în țară, cât și în străinătate.

'La fel ca in ultimii 30 de ani, am fost la vot și sper să o facă, așa cum au demontrat de la primele ore ale diminețăă, cât mai mulți clujeni, cât mai mulți români.

Am votat cu acel candidat care a demonstrat ca poate reprezenta România cu profesionalism și demnitate, în europa și în lume.

M-am uitat la mesajul pe care romaii din diaspora l-au transmis. E impresionant ca de la munca au mers direct la vot, că în Norvegia ninge, dar merg la vot, că în Dubai e cald, dar merg la vot. Românii demonstrează că tratează cu maximă importanță aceste alegeri.

Deciziile politice majore se iau prin vot. De fapt, ce ne dorim cu toții? Ne dorim o țară ca afară, adică o Românie normală", a spus Emil Boc.

