ALEGERI PREZIDENŢIALE 2019. Secţii votare DIASPORA. Unde votează românii din Diaspora la ALEGERI PREZIDENŢIALE 2019

ALEGERI PREZIDENŢIALE 2019. Termenul pentru înscrierea românilor din străinătate la prezidențialele din luna noiembrie a expirat duminică, 15 septembrie. Pentru secții de votare s-au înscris 38.944 de alegători, iar pentru votul prin corespondență - 41.003.

Pentru votul prin corespondență, cele mai multe înscrieri au fost în Marea Britanie - 11.102, Germania - 6.211, Spania - 3.455, Franța - 2790 și Italia - 2699.

Aveţi AICI toate secţiile de votare din DIASPORA

Citiţi şi:

DIASPORA VOT / SPANIA Secţii de votare / ALEGERI PREZIDENŢIALE 2019. Unde votează românii din Dispora în Spania

Români din 113 țări au optat pentru acest tip de vot, dar în foarte multe state e vorba de un număr mic de înscriși, în 24 de state înregistrându-se câteun singur votant, scrie euractiv.ro. În ceea ce privește votul la secții, 7.818 de români din Marea Britanie s-au înscris în Registrul electoral, 4.784 din Italia, 3.901 din Spania, 3.785 din Germania și 2.367 din Franța.

Citiţi şi:

DIASPORA VOT / OLANDA Secţii de votare / ALEGERI PREZIDENŢIALE 2019. Unde votează românii din Dispora în Olanda

ALEGERI PREZIDENŢIALE 2019. Alegătorii care doresc să voteze în străinătate, la alegerile pentru președintele României din noiembrie, s-au putut înregistra ca alegători în străinătate, prin intermediul unui formular on-line, până cel mai târziu la 15 Septembrie 2019, ora 23:59:59.

Iată unde VOTEAZĂ românii din DIASPORA:

ALEGERI PREZIDENŢIALE 2019. In total, AEP a aprobat 835 de sectii de votare in strainatate, cele mai multe fiind in Spania - 143. Romanii din diaspora, care au ales sa isi exprime optiunea la urna si nu prin corespondenta, au la dispozitie cate trei zile, pentru fiecare tur de scrutin.

Citiţi şi:

Potrivit listei publicate de AEP, dintre cele 143 de sectii din 99 de localitati spaniole, o parte sunt deschise in hoteluri, centre culturale, centre comerciale sau, de exemplu, in Guissona, in "Aventura Park" - un spatiu dedicat evenimentelor pentru copii.

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019 VOT diaspora. Potrivit listei publicate de AEP, dintre cele 143 de secţii din 99 de localităţi spaniole, o parte sunt deschise în hoteluri, centre culturale, centre comerciale sau, de exemplu, în Guissona, în "Aventura Park"- un spaţiu dedicat evenimentelor pentru copii.

În Madrid, AEP a aprobat organizarea a nouă secţii de votare.

Citiţi şi:

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019 VOT diaspora. În Italia au fost aprobate 142 de secţii de votare, dintre care cinci la Roma, împărţite la Ambasadă, Consulat, respectiv Institutul Cultural Român. La Milano, pe lista AEP figurează trei secţii de votare, toate pe Via Oglio 20, unde este o şcoală.

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019 VOT diaspora. În Germania, AEP a aprobat 79 de secţii de votare, iar în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord - 72, dintre care 18 sunt la Londra. Printre spaţiile în care va exista o secţie de votare, în Londra, se numără şi restaurantul "Dracula".



Citiţi şi:

Alegerea preşedintelui României în diaspora va avea loc pe parcursul a trei zile, pentru fiecare tur de scrutin: 8, 9 şi 10 noiembrie - pentru primul tur şi 22, 23 şi 24 noiembrie - pentru al doilea tur. De asemenea, românii din străinătate care s-au înregistrat online pot vota şi prin corespondenţă. Potrivit portalului oficial www.votstrainatate.ro, 43.003 de români stabiliţi în altă ţară au ales această variantă.

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. În total, AEP a aprobat 835 de secţii de votare în străinătate, cele mai multe fiind în Spania – 143. Românii din diaspora, care au ales să îşi exprime opţiunea la urnă şi nu prin corespondenţă, au la dispoziţie câte trei zile, pentru fiecare tur de scrutin.

Citiţi şi:

Potrivit listei publicate de AEP, dintre cele 143 de secţii din 99 de localităţi spaniole, o parte sunt deschise în hoteluri, centre culturale, centre comerciale sau, de exemplu, în Guissona, în „Aventura Park”- un spaţiu dedicat evenimentelor pentru copii.

14 persoane se află pe lista candidaților la alegerile prezidențiale din 2019. Inițial au fost validați șase candidați de către Biroul Electoral Central, iar alți opt au fost admiși deși există scandalul semnăturilor false. Însă, mulți alții au renunțat să se mai înscrie în cursă.

Citiţi şi:

Cine sunt candidații la președinție:

1. Klaus Iohannis - președintele în exercițiu

2. Viorica Dăncilă - prim-ministru și candidatul PSD

3. Dan Barna - candidatul Alianței USR-PLUS

4. Mircea Diaconu - candidatul ALDE și Pro România

5. Theodor Paleologu - PMP

6. Kelemen Hunor - UDMR

7. Ramona Ioana Bruynssels - candidatul cu porumbei

8. Cătălin Ivan - fost europarlamentar PSD

9. Alexandru Cumpănașu – unchiul Alexandrei

10 . Viorel Cataramă

11. Bogdan Stanoevici

12. John Ion Banu

13. Ninel Peia

14. Sebastian-Constantin Popescu

Citiţi şi: