ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019 / Victor Ponta, după ieșirea de la urne: „De câte ori în România s-a votat răul cel mai mic a ieşit răul cel mai mare, aşa că acum am votat un candidat bun”

Victor Ponta, liderul Pro România, a declarat, duminică, după ieșirea de la urne, că a votat „un candidat bun”, și nu „răul cel mai mic”.

„Să fiu sincer, mi-e mai simplu acum decât în alte dăţi şi vreau să vă zic că nu am votat contra nimănui. Povestea asta cu votul contra întotdeauna a ieşit prost. Am votat pentru un candidat, nu pot să vă spun pentru cine că nu s-a terminat votul, şi de asemenea nu am votat răul cel mai mic. De câte ori în România s-a votat răul cel mai mic a ieşit răul cel mai mare, aşa că acum am votat un candidat bun, în niciun caz nu un rău mai mic şi în niciun caz nu contra", a afirmat Ponta, la Școala gimnazială „Maria Rosetti” din București, unde și-a exprimat opțiunea electorală, potrivit Agerpres.

Totodată, el a adăugat că are emoții pentru candidatul pe care îl susține, precum și că și-ar dori ca, în România, „să nu mai fie vot cu ură și cu scandal”, potrivit aceleiași surse.

Nu în ultimul rând, potrivit sursei citate, Victor Ponta a mai spus că e foarte bine că s-au rezolvat problemele la vot pentru cetăţenii din diaspora, iar prezenţa la nivel naţional „este normală şi e foarte bine ca oamenii să voteze".