ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019 // VIP-urile din pușcării VOTEAZĂ! Pe cine aleg Liviu Dragnea, Radu Mazăre sau Sorin Blejnar

Peste 15.000 de deținuți din România și-au exprimat dorința de a vota. Printre aceștia se află și VIP-urile de la Parlament sau administrațiile locale.

Printre aceștia, Liviu Dragnea, fost șef PSD, și Radu Mazăre, fost primar al Constanței. Ambii se află închisi la Penitenciarul Rahova.

Alte persoane publice care se află, în prezent, în detenție și care ar putea să-și exercite duminică dreptul de a vota, potrivitb Ziare.com:



- Theodor-Catalin Nicolescu - Fostul deputat, condamnat pentru luare de mita, la 8 ani de inchisoare in dosarul retrocedarilor ilegale ANRP.



- Catalin Ceort - Fostul procuror al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ), condamnat la 5 ani de ]nchisoare, dupa ce a primit 30.000 euro mita din cei 260.000 de euro ceruti.



- Sorin Blejnar - Fostul presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), condamnat la 5 ani de inchisoare cu executare, sub acuzatia de trafic de influenta.



- Nicusor Constantinescu - Fostul presedintele al Consiliului Judetean Constanta, condamnat la cinci ani de inchisoare pentru abuz in serviciu, primita in dosarul Centrului Militar Zonal. De asemenea, recent el a primit alte condamnari: cinci ani de inchisoare, in dosarul retrocedarilor ilegale de terenuri din Constanta si 10 ani de inchisoare pentru ca, in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Constanta, a autorizat plati nelegale si a prejudiciat institutia cu peste 30 milioane de lei si statul cu peste un milion de lei.



- Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu executa, in prezent, pedepse dispuse in mai multe dosare, precum Petromservice sau devalizarea FNI.



- Cristian Poteras, fostul primar al Sectorului 6 din Capitala, este incarcerat dupa ce a fost condamnat la opt ani de inchisoare, tot pentru eliberarea ilegala a unor titluri de proprietate pentru terenuri intravilane din Sectorul 6.



- Fosta judecatoare Geanina Terceanu, condamnata de instanta suprema la 7 ani de inchisoare pentru luare de mita in dosarul Transferurilor, in care a fost implicat si Cristian Borcea. Terceanu se afla la Penitenciarul de femei Targsor.