Alegeri locale 2020. Ludovic Orban: „Putem organiza alegerile fără să riscăm" (VIDEO)

Guvernul României pregătește organizarea alegerilor locale 2020. Premierul Ludovic Orban a făcut astăzi anunțul, din plenul Parlamentului.

„Data de 27 septembrie a fost votată de Parlament. Guvernul a făcut toate demersurile necesare. mandatele aleșilor locali au mai fost prelungite o dată. E important ca oamenii să-și aleagă reprezentanții legitimi", a declarat Ludovic Orban.

De asemenea, premierul a vorbit și despre regulile care vor urma să fie implementate, în contextul COVID-19.

„AEP, Ministerul Sănătății și cel de Interne stabilesc acum regulile ce trebuie respectate de candidați și susținătorii lor. Cei care candideză trebuie să fie exemple pentru comunități. Scopul e protejarea sănătății oamenilor. Va fi nevoie de portul măștii. Vor fi reglementări privind distanța fizică, organizarea evenimentelor electorale. Activiștii care distribuie materiale trebuie să poarte mănuși și să aibă dezinfectant", a declarat premierul.

„În ziua votului, toți reprezentanții din birourile electorale vor avea câte 5 măști. Gândim reguli de distanțare fizică dacă sunt mai mulți alegători la coadă. ne gândim ca așteptarea să fie realizată în spații marcate și de preferință, în afara secțiilor. Ne gândim la dezinfectarea mâinilor la intrarea și ieșirea din secțiile de votare. Putem organiza alegerile fără să riscăm. Candidații trebuie să fie exemple", a mai precizat Orban.

