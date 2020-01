Alegerile locale agită și mai tare apele în USR-PLUS. După ce negocierile pentru București și Iași au eșuat, Uniunea ar vrea să propună un raport de 3 la 1 pentru listele comune de candidați

Alegerile locale par să adâncească diviziunile din USR-PLUS. Dacă negocierile pentru susținerea unui candidat comun la primăriile din București și Iași au eșuat, tensiunile sunt pe cale să capete o nouă turnură. USR ar urma să propună un raport de 3 la 1 pentru listele comune, adică la trei candidați ai Uniunii să fie unul de la PLUS, deși blocul mergea cu un raport perfect egal la alegerile europarlamentare din 2019.

Așadar, USR a decis, sâmbătă, să meargă în negocierile cu PLUS pentru listele de candidați la alegerile locale cu raportul de 3 la 1, au declarat pentru G4Media.ro surse din USR.

Potrivit acestora, decizia USR se bazează pe raportul de forțe reflectat în ultimele sondaje de opinie și are în vedere stabilirea listelor de candidați pentru consiliile locale și județene. În cazul candidaților pentru primării, aceștia vor fi stabiliți pe baza competiției interne.

Același lucru nu era valabil cu un an în urmă, la alegerile pentru Parlamentul European din 2019, când locurile eligibile erau distribuite astfel încât la număr par să intre număr egal de candidați atât din USR, cât și din PLUS. La acea vreme, mai mulți observatori criticau decizia, în condițiile în care USR trecuse deja de câteva teste electorale, fiind a treia forță politică din Parlamentul României, în timp ce PLUS și Dacian Cioloș nu își încercaseră în niciun fel simpatia populară.