Alegerile locale provoacă noi turbulențe în USR-PLUS. După ce a eșuat să aleagă un candidat comun pentru Capitală, Alianța se scindează între Chichirău și Iolu pentru Primăria Iași

Venirea lui Moise Guran pare să nu fi liniștit apele în Alianța USR-PLUS, pentru că așa-zisa colaborare dintre cele două formațiuni este din nou pusă în pericol de alegerile locale.

Conflictul de la Capitală, unde PLUS a ales să meargă pe mâna lui Vlad Voiculescu, cu un USR București ce a optat ferm pentru Nicușor Dan, are toate șansele să se mute la Iași, unde formațiunile au eșuat să ajungă la un consens pentru desemnarea viitorului candidat.

Dacă PLUS anunța sâmbătă că îl susține pe Liviu Iolu pentru Primăria Iași, deputatul USR Cosette Chichirău a precizat, duminică, că se lansează în cursa pentru postul de edil.

„Eu personal îmi propun să fiu viitorul primar al Iaşiului. Vreau să colaborez cu viitorii consilieri locali şi judeţeni. (…) Pentru municipiu priorităţile sunt cele pe care cetăţenii ni le spun. Avem nevoie să reducem poluarea, să reducem haosul urban, din cauza faptului că nu avem nici până acum un Plan Urbanistic General aprobat. Vrem să avem un oraş în care să ne simţim în siguranţă, pentru că Poliţia locală este acolo unde trebuie să fie şi nu doar pe statele de plată. Vrem să facem investiţii în educaţie. (…) Trebuie să facem investiţii atât la nivel universitar şi institute de cercetare, dar şi în şcoli şi grădiniţe, lucru care nu s-a întâmplat pentru că primarul actual este mai mult un fel de director de salubritate. (…) Probabil că oamenii care au fost până acum în administraţie au fost mai interesaţi de amante şi vile decât de interesele cetăţenilor”, a declarat Chichirău, potrivit Agerpres.

Cosette Chichirău a afirmat că Iaşiul are nevoie de „un primar real”, care să reprezinte cetăţenii atât la nivel naţional, cât şi internaţional.

„Avem nevoie de un primar real care să se ocupe de proiectele mari ale Iaşiului, să îl reprezinte la nivel naţional şi internaţional şi, bineînţeles, să lucreze cu o echipă puternică formată atât din consilieri, cât şi cu experţi. Avem proiecte pentru mobilitatea urbană şi, bineînţeles, pentru infrastructura mare. Nu s-a mişcat încă nimic. O temă centrală a campaniei va fi digitalizarea. USR va propune la nivel de Consiliu judeţean înfiinţarea de două noi comisii. O comisie pentru digitalizare şi o comisie pentru fonduri europene. Ştim că acestea sunt deja abordate la nivelul altor comisii. Sunt nouă comisii la nivelul Consiliului judeţean. Din păcate, aceste subiecte de importanţă capitală nu sunt tratate suficient de bine. Absorbţia de fonduri europene este foarte slabă atât la nivel de municipiu, cât şi la nivel de judeţ. Judeţe precum Dolj ne întrec”, a completat liderul USR Iaşi.

Sâmbătă, fostul jurnalist Liviu Iolu a fost desemnat candidatul PLUS la Primăria Iaşi. El o va înfrunta în competiţia internă din USR-PLUS pe deputata Cosette Chichirău, desemnată candidat USR la primăria ieşeană. Candidatul comun al alianţei la primărie va fi stabilit în jurul datei de 15 februarie, a anunţat sâmbătă la Iaşi, liderul PLUS, Dacian Cioloş, scrie G4Media.ro.