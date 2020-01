Alegerile locale, tot mai aproape. Eugen Tomac și Nicușor Dan despre ultimele calcule, în direct pe B1 TV: „Firea e undeva la 30% în sondaje, deși a avut un mandat dezastruos” (VIDEO)

Europarlamentarul Eugen Tomac, liderul PMP, și deputatul independent Nicușor Dan, candidat la Primăria Capitalei în 2020, au comentat, duminică seară, în direct pe B1 TV, „mișcările de trupe” premergătoare alegerilor locale din această primăvară.

„Se confirmă că Gabriela Firea e undeva la 30%. Nu stă rău deloc față de mandatul dezastruos pe care l-a avut. Eu am spus încă de când am intrat în competiție că, în ipoteza alegerilor într-un singur tur, opoziția trebuie să aibă un candidat unic, ca să nu mai repetăm ce s-a întâmplat în 2016”, a spus Nicușor Dan, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.

Întrebat dacă se înscrie în PNL, Nicușor Dan a ezitat să răspundă, dar a precizat că, dintre actualii liberali, „singurul care se apropie de scorul partidului pe București e Rareș Bogdan”.

De partea cealaltă, Eugen Tomac a subliniat că încă are „speranțe” că se va reveni la alegerea primarilor în două tururi de scrutin

„Eu îmi pun speranțe, în continuare, că vom aveam două tururi, iar atunci lucrurile se simplică mult. Dacă nu vor exista alegeri în două tururi, cred că soluția este să avem un candidat unic al forțelor anti-PSD, tocmai pentru a lăsa la o parte chestiunile care ne despart, și pentru a da Capitalei un restart”, a adăugat Tomac.

Liderul PMP a explicat, totuși, că marile partide încă nu și-au definitivat strategia pentru alegerile locale, dar a scos în lumină nevoia de o „dezbatere așezată”.

„USR încă nu și-a clarificat situația. PNL, care a luat cele mai multe voturi la ultimele alegeri, nu și-a definit o strategie. Noi, care am luat aproape 10% în București cu Toader Paleologu, am făcut o cercetare și, în simularea noastră, dacă Paleologu ar candida, ar lua un scor pe care n-am crezut că îl poate obține. Noi ca partid venim și cu un oarecare confort, că am dat și cel mai bun primar pe care l-a avut Bucureștiul, cred că în toate timpurile, Traian Băsescu”, a mai spus Eugen Tomac.