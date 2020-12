Alegerile parlamentare din România, în presa străină: Absenteism record și rezultate surprinzătoare (VIDEO)

Rata mare de absenteism şi surprizele în Parlament sunt principalele caracteristici remarcate de presă internaţională în privinta alegerilor parlamentare din România. Iar legat de ce ar urma să se întâmple pe scenă politică românească, aşteptările jurnaliştilor străini sunt că PNL şi USR-PLUS vor forma o coaliţie, informează B1 TV.

Jurnaliștii britanici de la BBC au caracterizat rezultatul parţial al alegerilor parlamentare drept o revenire a PSD, după scandalurile de corupție din anii trecuți. BBC a pus rezultatul atât pe seama absenteismului foarte ridicat, cât și pe seama alegătorilor din zonele rurale care, prin susținerea acordată PSD-ului, ar fi vrut să sancționeze PNL. BBC anticipează formarea unei coaliții de guvernământ în care sa fie inclus nu doar USR-PLUS, ci și UDMR: „Mai multe formaţiuni mici vor influenţa balanţa puterii, ce pare să favorizeze o coaliţie condusă de liberali”.

Francezii de la France24 se așteaptă ca președintele Klaus Iohannis să-l nominalizeze tot pe Ludovic Orban la funcția de premier. Potrivit sursei citate, un guvern condus de PNL ar fi văzut cu ochi buni de oficialii de la Bruxelles care, în acest fel, nu ar trebui să mai aiba de a face cu PSD.

Dezamăgirea legată de clasa politică și teama de coronavirus au descurajat participarea la vot. Așa a descris și Al Jazeera gradul ridicat de absenteism de la alegerile parlamentare din România. Ea a remarcat și faptul că, în Diaspora, numărul de alegatori a fost dublu comparativ cu scurtinul din 2016. Al Jazeera se așteaptă ca tot Ludovic Orban sa fie nominalizat pentru formarea următorului guvern.

