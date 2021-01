Aleşii mănâncă la Parlament mai ieftin decât studenţii: Ciorbă la 2,75 lei sau file de șalău la 4,5 lei (VIDEO)

Restaurantul din Palatul Parlamentului bate la prețuri orice cantină studențească din România. Un mic dejun costă 7 lei, o ciorbă sub 5 lei, iar o ceafă de porc la grătar mai puțin de 6 lei. Cel mai scump produs din meniu este păstrăvul la grătar.... 16 lei, informează B1 TV.

Aleşii poporului au parte de mese copioase, cu bucate alese, în cantina Parlamentului, la preţuri mai degrabă simbolice, care nu se mai găsesc în alte cantine din ţară. Astfel, un mic dejun, care include ouă prăjite, telemea şi cartofi prăjiţi, costă doar 7 lei.

Ciorbele nu ajung la 6 lei, iar bucatele din carne sau peşte, cele mai scumpe din meniu, costă în medie vreo 8 lei. Cel mai scump produs este păstrăvul la grătar cu lămâie - 16 lei.

Meniul prezentat intră în vigoare din 11 ianuarie în cantina Parlamentului, precizează ziare.com. Reprezentanții Parlamentului au transmis că aceste prețuri sunt neschimbate de trei ani.

De menţionat este că un parlamentar primește o indemnizație lunară brută de 18.720 de lei, iar dacă este din provincie. Mai primește și suma de 4.600 de lei pentru cazare în Bucuresti.

Salariul unui deputat este aproximativ 20.000 de lei, în functie de postul deținut. De asemenea, aleşii poporului mai au şi alte privilegii: primesc telefon, tabletă, au asigurat transportul gratuit cu trenul și o călătorie cu avionul.

