Un nou scandal în PSD provocat de Liviu Alexa: "Ciolacu și Grindeanu sunt ghidonați de securiști: Ciolacu are niște schelete grele de tot în dulap, în timp ce Grindeanu se ascunde el în dulap"

Liviu Alexa, fostul lider al PSD Cluj înlăturat de Marce Ciolacu din fruntea organizației după un mandat interimar în care s-a remarcat doar prin deparaje verbale, iese din nou la atac și lansează acuzații grave la adresa președintelui interimar al PSD sau celui care l-a succedat în fruntea filialei de Cluj, Gheorghe Șimon.

"La prima mea întâlnire și singura cu domnul Șimon, și am martori pentru asta, domnul Șimon mi-a povestit despre cum o să organizăm noi alegeri libere, fiindcă de aceea a fost trimis la Cluj, ca să fie un bun arbitru. Șimon a fluturat tema alegerilor sub nasul nostru și la singura ședință de Birou Permanent Județean, o întâlnire la care au participat câțiva dintre primari. Un amănunt interesant: și la întâlnirea cu mine, și la ședința de BPJ, Șimon s-a jurat țigănește ba pe viața nepoatei, ba pe viața mamei sale. Sigur, pe mine mă amuză că, în 2020, discursurile de genul lui Șimon se duc atât de jos, de parcă am fi la o taraba din Piața Ferentari, dar acesta e omul!

Timp de două săptămâni am stat să privesc ce vrea să facă acest domn, să văd cum vrea să acționeze, și acum pot să vă spun următoarele: tot ce se întâmplă la Cluj este un abuz politic, Marcel Ciolacu și Gheorghe Șimon nu au de gând să facă niciun fel de alegeri până după anticipate și locale. În fapt, acest lucru a fost rostit in CEx-ul de vineri, in fata liderilor PSD, fara ca Simon sa le poata argumenta celor din conducere de ce nu vrea sa faca alegeri interne, pe ce se bazeaza cand spune asta daca nu cumva pe discutiile avute cu Lapusan si nu cu Biroul permanent Judetean, in care tocmai intrasera si primarii, devenind practic Comitetul executiv Judetean.

Asistăm la ultimul act de batjocorire a filialei Cluj de către București. Ciolacu dorește control total pe delegații clujeni ce vor participa la congres. Șimon i-a promis că pune batista pe țambal și că nu vor fi alegeri, cerându-i la schimb lui Ciolacu să-i ofere locul întâi la Camera Deputaților pe Cluj, adică să avem un implantat din alt județ care să reprezinte Clujul în Parlament. Ei bine, eu nu voi permite asta și vreau să îi conving și pe colegii mei primari și președinți de organizații locale să nu permită acest lucru", a afirmat Liviu Alexa într-un interviu pentru Ziar de Cluj.

Acesta a lansat și acuzații dure la adresa lui Ciolacu și Grindeanu pe care îi acuză că sunt doar doi politicieni controlați de servicii.

"De prin 2012 încoace, s-a constituit un grup de ”prieteni” compus din Șimon, Ciolacu, Sorin Grindeanu și mulți alții care au devenit în timp o haită dornică să acapareze PSD. Să ne spună domnul Șimon cu cine și-a petrecut Revelioanele în ultimii ani, dacă nu cumva tot cu Ciolacu și Grindeanu. Inclusiv pretinsa adversitate de azi între Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu trebuie privită în această nota. Sorin Grindeanu nu e altceva decât Marcel Ciolacu, dar cu alți stăpâni.

Poate mă enervez într-o zi și vă spun și numele stăpânilor pentru fiecare dintre aceștia ca să înțelegeți mai bine că ce face Sorin Grindeanu acum e doar un teatru de provincie, un teatru jucat ieftin. Ciolacu și Grindeanu sunt ghidonati de securiști: Ciolacu are niște schelete grele de tot în dulap, în timp ce Grindeanu se ascunde el în dulap, dacă e să ne aducem aminte de momentul ală penibil de la Palatul Victoria", a arătat Liviu Alexa.

Acesta a mai acuzat că Gheorghe Șimon nu dorește la Cluj decât să își asigure primul loc pe lista pentru Camera Deputaților în momentul alegerilor parlamentare și din acest motiv fuge de organizarea alegerilor.

Liviu Alexa a fost adus în partid de Viorica Dăncilă și numit direct președinte interimar al PSD Cluj. Acesta era cunoscut drept un jurnalist aflat pe statul de plată al PSD.

Proaspăt instalat în funcție, Liviu Alexa i-a numit „boschetari de presă” pe jurnaliștii din Asociația Profesioniștilor de Presă Cluj, care îi adresaseră o scrisoare de protest premierului Viorica Dăncilă, reclamând atacurile la persoană de noul șef al filialei clujene.

Alexa a folosit etichetări precum „marea asociație a papagalilor din Cluj, compusă din boschetari”, „analfabeți”, „gângavul președinte al APPC”, spune despre unii ziariști „tare triști sunteți, bă, nici un copil nu sunteți în stare să faceți” și că în locul lor și-ar băga capul în WC și ar trage apa.

Alexa nu era la prima abatere de acest fel fiind dat în judecată înainte de venirea în PSD din cauza comportamentului agresiv și a limbajului vulgar.

Nu doar jurnaliștii au căzut pradă atacurilor verbale ale lui Liviu Alexa ci chiar și colegii de partid. Liviu Alexa l-a numit pe Horia Nasra, cel în locul căruia a venit în fruntea PSD Cluj, drept "leneș, ratangiu și fără realizări" și i-a cerut demisia din Parlament.

Iar înainte de alegerile prezidențiale s-a lansat într-o serie dură de jigniri la adresa deputatei PSD Cristina Burciu după ce aceasta a anunțat că va vota învestirea guvernului Ludovic Orban.

"Cristina Burciu este o amibă politică, care nu are capacitatea de a lua decizii politice de capul ei, ea fiind o mătușică de 50 de ani urcată de la curul vacii spre deputăție”, a declarat Alexa.

Cu toate acestea, Liviu Alexa nu a fost niciodată sancționat de către Viorica Dăncilă în ciuda faptului că membrii proprie organizații județene se delimitau de el și cereau schimbarea din funcție.