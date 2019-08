Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei, fata ucisă în cazul de la Caracal, a anunțat vineri seară la Antena 3 că intră „100% sigur” în cursa pentru prezidențiale. Mai mult acesta a dezvăluit căm a alaes deja sloganul de campanie.

„Sunt 100% sigur sa candidez daca voi avea cele 200.000 de semnaturi pana pe 22 septembrie. Este o decizie luata si adunam semnaturi. Misiunea este aproape imposibila pentru ca nu am partid in spate, sunt o persoana cu un telefon, pe Facebook. Din punct de vedere al deciziei nu mai am nicun hop, mai am un hop administrativ”, a zis Alexandru Cumpănașu la Antena 3.

El a spus anterior la Antena 3 că sloganul său de campanie este „Lupt cu Mafia”. „O Romanie fara clanuri si fara mafie e ce imi doresc”, a adăugat unchiul Alexandrei.