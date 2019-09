Alexandru Cumpănașu, după ce ADN-ul Alexandrei a fost descoperit în oasele din butoi: Este aberant dacă se insistă pe omor. Sper să se constate că DIICOT are și piste de trafic de persoane (VIDEO)

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu, al cărei ADN a fost declarat luni ca fiind identic cu cel descoperit în oasele din butoiul lui Gheorghe Dincă, speră că DIICOT să aibă și piste de trafic de persoane în ceea ce privește dosarul Caracal.

„DIICOT, în acest moment, prin procurorii de caz, și-au bătut joc de competența lor, de munca lor. Ceea ce eu sper din tot sufletul este ca instituțiile, care îi vor cerceta probabil din partea CSM, aici e decizia doamnei președinte cui îi dă delegarea de a face investigația cu privire la activitatea procurorilor din acest caz, dar din punctul meu de vedere, dacă acești oameni o vor ține cu omorul sau cu răpirea în exploatare proprie, se reinventează dreptul, legile, concepte.

Este pur și simplu aberant, de neimaginat dacă o vor ține așa și vor spune că a avut loc doar un omor sau că este un criminal în serie, care de fapt nu este în serie că n-au nicio victimă în momentul de față. Teoretic, ar avea doar ADN-ul Alexandrei, dar unde este seria, unde este dovedirea criminalului.Sper că cei care vor face verificarea să constate că DIICOT are și piste de trafic de persoane și de competența lor, adică crimă organizată”, a afirmat Alexandru Cumpănașu, la ieșirea din sediul DIICOT.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.