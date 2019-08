Alexandru Cumpănașu, unchiul uneia dintre fetele dispărute în Caracal, a anunțat, joi seară, că începe să strângă semnăturile necesare pentru a se înscrie la alegerile prezidențiale din noiembrie, deși până în acest moment nega că ar intenționa să facă acest pas.



„Va intreb pe voi: este cazul sa candidez la presedintia Romaniei? Este o intrebare foarte importanta pe care v-o adresez si am nevoie de sfatul dumneavoastra. Pentru cei care considera ca DA, vreau sa va spun ca timpul este extrem de scurt si este aproape imposibil. Spre satisfactia unor nemernici care astazi isi freaca mainile!



(...) De aceea eu cred ca un om care vrea sa candideze la functia de presedinte si care nu vrea sprijinul partidul, si o spun clar, daca voi face asta nu vreau sprijinul lor, nu vreau sa le fiu dator, are parte si de dezavantaje. De aceea, pentru ca vad ca majoritatea dintre dumneavoastra spuneti ca este bine sa fac lucrul asta, as vrea sa ma conving ca este ceea ce trebuie, motiv pentru care, impreuna cu dumneavoastra, in zilele urmatoare, am sa fac acest exercitiu. Am sa incerc sa vad cate semnaturi putem strange, cati oameni vor sa lupte impotriva acestei cangrene sociale, cati oameni vor o Romanie fara clanuri. Fac un apel la dumneavoastra sa luam decizia impreuna dupa acest exercitiu. Pentru ca daca nu avem o sansa, trebuie sa stim de la inceput!



(...) Daca incep aceasta batalie si sa ajung acolo o fac cu un singur scop, sa rad clanurile interlope. Niciun candidat nu are scop sau viziune, niciunul nu este preocupat de clanurile astea. Presedintele are serviciile de informatii in subordine, este inacceptabil sa nu le folosesti. Este inacceptabil sa nu razi din temelii clanurile interlope.

(...) Eu cred ca Romania are nevoie de un presedinte care sa distruga aceste clanuri, sa faca din aceasta tara o tara fara niciun fel de abuz”, a afirmat Cumpănașu, într-un live pe Facebook, potrivit aktual24.ro.