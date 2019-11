Alexandru Cumpănașu, candidat la alegerile prezidențiale de duminică, a avut o răbufnire nervoasă într-o înregistrare postată pe Facebook.

”Băi, românilor! Când vă treziți la realitate? (...) Peia dispare de sub protecția SPP! Mai rămâne să aflăm că Iohannis e gay! Nu vreau să-i jignesc pe gay! Iertați-mă, dar să fiu calm?”, le-a spus Cumpănașu celor care îl urmăresc pe pagina de socializare, în seara în care se încheie campania electorală pentru primul tur al alegerilor prezidențiale.

Întregul moment poate fi urmărit în videoclipul de mai jos:

