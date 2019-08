Alexandru Cumpănașu, unchiul fetei ucise în Caracal: Niciun partid politic și niciun politician să nu mai folosească numele Alexandrei

Niciun partid politic și niciun politician să nu mai folosească numele Alexandrei pentru diverse acțiuni sau inițiative legislative în mijlocul campaniei electorale, cu atât mai puțin fără acordul familiei, este apelul lansat de Alexandru Cumpănașu, unchiul fetei răpite, violate și ucise în Caracal.

„Insa am o mare rugaminte: NICIUN PARTID POLITIC SAU POLITICIAN sa NU mai foloseasca numele Alexandrei pt diverse actiuni sau initiative legislative in mijlocul campaniei electorale!. Cu atat mai putin fara acordul familiei. Sunt convins ca deputatul care a folosit numele Alexandrei pt o initiativa legislativa a fost bine intentionat insa nu este ceea ce-si doreste familia. Din feeicire este o initiativa individula si nu una asumata de PNL.

In perioada care va urma de campanie electorala ii rugam pe TOTI politicienii si TOATE partidele sa se abtina de la actiuni si initiative care sa foloseasca numele Alexandrei fara permisiunea familiei. DACA a decedat, memoria acesteia este tot ce le-a mai ramas”, a scris Alexandru Cumpănașu pe pagina sa de Facebook.