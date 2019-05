Ambasadorul României în Danemarca: Am solicitat, în repetate rânduri, prelungirea programului de votare, dar nimeni nu a ştiut că aplicaţia folosită în procesul electorală urma să fie dezactivată

Alexandru Grădinar, ambasadorul României în Danemarca, susține că a solicitat de mai multe ori prelungirea programului la cele șapte secții de votare din această țară, tocmai pentru ca toți românii interesați să apuce să voteze, dar ”nimeni nu a ştiut că aplicaţia folosită în procesul electorală urma să fie dezactivată”.

”Dragi români, modul în care s-a derulat votul de duminică în secţiile din Danemarca v-a lăsat decepţionaţi pe toţi cei care aţi participat şi aţi aşteptat ore întregi, mulţi dintre voi fără a mai putea vota. Înţeleg pe deplin aceste sentimente, pe care le consider legitime şi întemeiate. Şi vă admir pentru superba lecţie de democraţie pe care aţi oferit-o întregii Europe, alături de toţi ceilalţi români de pretutindeni, prin multele ore petrecute în ploaie şi în frig pentru a vă exercita dreptul la vot. Marea provocare a comisiilor electorale a constat în respectarea procedurii de vot deosebit de complexe. Astfel, mulţi nu au putut vota, deşi Danemarca a avut, pentru prima oară, şapte secţii de votare, un număr aproape dublu faţă de ultimele alegeri.

Practic, în toate secţiile din Danemarca au votat, în medie, 1,5 oameni pe minut. Acest lucru a fost posibil şi datorită eforturilor supraomeneşti ale celor din comisiile electorale. Devotamentul de excepţie al acestora va rămâne pentru multă vreme în conştiinţa mea şi a colegilor mei. Am vrut ca toţi românii din Danemarca prezenţi la cele şapte secţii să voteze. Am solicitat, în repetate rânduri, prelungirea programului de votare. La Copenhaga, am venit în mijlocul vostru să mă asigur că toţi veţi avea posibilitatea să votaţi. Nimeni nu a ştiut că aplicaţia folosită în procesul electorală urma să fie dezactivată. Haideţi să depăşim acest moment. Am realizat foarte multe lucruri împreună pentru binele românilor din Danemarca. Şi mai avem încă multe de făcut împreună. Sper să pot conta şi în continuare pe sprijinul şi susţinerea voastră”, a scris ambasadorul României în Danemarca, pe Facebook.

Reacția vine după ce, duminică, în zi de alegeri europarlamentare și referendum, zeci de mii de români din diaspora au stat ore în șir în fața secțiilor de votare, pentru a-și exercita acest drept. Mii dintre ei nu au mai apucat să voteze, deși doreau, pentru că autoritățile române au refuzat să prelungească programul de votare. Mulți au acuzat că secțiile au fost puține, la fel și personalul, ștampilele și urnele de vot.