Alexandru Kocsis (PNL): Colegii mei liberali lucrează de 6 luni la un proiect amplu de reformă a CCR. Înțeleg că va fi gata în martie (VIDEO)

Alexandru Kocsis, deputatul PNL care a venit cu un proiect de lege ce vizează judecătorii constituționali, a declarat marți seară, pentru B1 TV, că liberalii din Comisia juridică lucrează de jumătate de an la un proiect amplu de reformă a Curții Constituționale ce ar putea fi gata în luna martie.

Alexandru Kocsis a depus în Parlament un proiect de lege care prevede termene clare pentru judecătorili Curții Constituționale de soluționare a cauzelor ce au ca obiect controlul de constituționalitate a priori exercitat de către Curte.

Proiectul de lege și expunerea de motive pot fi citite integral AICI.

„Gândiți-vă că până în prezent CCR putea să amâne la nesfârșit pronunțarea în privința sesizărilor pe constituționalitate pe care Curtea le primea din partea Avocatului Poporului sau a unui alt organism care e capabil să sesizeze Curtea. Și putea să amâne la nesfârșit o decizie, fără să motiveze clar de ce au loc aceste amânări.

Vă spun că am crezut, înainte de data alegerilor, că amânarea pe subiectul impozitării pensiilor speciale, un proiect inițiat de PNL și amendat în Parlament cu un alt proiect inițiat de USR, a fost amânat repetat doar pentru a se da o decizie după data alegerilor. Ca să vedem că pe 8 decembrie a fost amânat pentru a patra oară, până pe data de 15 decembrie (când a declarat neconstituțională impozitarea pensiilor speciale - n.r.), tot fără nicio justificare. Atunci, la a patra amânare, am considerat că e total anormal să se mai întâmple așa ceva și că lucrurile astea trebuie cumva oprite. Trebuie să spunem stop la un moment dat.

Contextul a făcut ca eu să și pot, spre deosebire de alți cetățeni, în momentul de față să am o inițiativă în sensul ăsta și să fac ceva”, a declarat Alexandru Kocsis, pentru B1 TV.

