Alexandru Nazare: Am avut discuții cu directorii din Ministerul Finanțelor despre marile proiecte de investiții cu fonduri europene. Vom face o monitorizare foarte strictă a lor, lunar și trimestrial (VIDEO)

Alexandru Nazare a preluat, joi, conducerea Ministerului Finanțelor de la Florin Cîțu, care a ajuns șef al noului Cabinet. Nazare a spus că deja au avut loc discuții cu directorii din Minister despre execuția bugetară și marile proiecte de investiții cu fonduri europene. Acesta a făcut un apel public la ministerele care gestionează aceste proiecte să facă o analiză a stadiului de derulare a lor.

„Sunt atât onorat, cât și resposabilizat pentru a prelua portofoliul Finanțelor. Am avut azi discuții cu toți directorii din Minister, am discutat despre buget și execuție. Ne interesează mai ales execuția pe marile proiecte de investiții, proiecte din fonduri europene majore care trebuie să se deruleze în cel mai bun mod. Pentru asta, ne propunem să facem o monitorizare foarte strictă a lor lunar și trimestrial, astfel încât să avem proiectele într-o derulare foarte bună.

Transmitem ministerelor care gestionează proiecte majore din fonduri europene să-și facă din timp o analiză care sunt aceste proiecte, cum funcționează care este stadiul, execuția și să se deruleze cât mai bine. Vom discuta despre asta și în ședința de guvern de săptămâna viitoare”, a declarat Alexandru Nazare, la ieșirea din Ministerul Finanțelor, în prezența premierului Florin Cîțu.

