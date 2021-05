Alexandru Nazare: Am discutat cu UiPath să creăm un centru de excelenţă în finanţe. E un avantaj competitiv enorm pe care îl avem (VIDEO)

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a declarat vineri, pentru B1 TV, că Ministerul poartă discuţii cu UiPath pentru crearea unui centru de excelenţă în finanţe.

UiPath este prima companie românească listată la Bursa de la New York. A atins această performanță pe 21 aprilie, în urma unui IPO care a evaluat compania la 29 de miliarde de dolari. În 2018, această companie, pornită dintr-un apartament din București, a devenit primul start-up fondat în România care a dobândit statutul de unicorn, adică a fost evaluată la peste un miliard de dolari. UiPath are acum sediul general în Statele Unite.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Săptămâna financiară”, moderată de jurnalistul Dan Bucura pe B1 TV.

