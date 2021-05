Alexandru Nazare: Am revizuit la 5% creșterea economică a României. Toate evaluările sunt pozitive, dar acestea trebuie combinate cu o atitudine de prudență și disciplină

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a declarat vineri, pentru B1 TV, că toate instituțiile internaționale au revizuit în creștere prognoza privind economia României. Totuși, coordonatorii trebuie să fie foarte atenți la cheltuieli, căci e nevoie de o atitudine disciplinată pe mai departe pentru ca România să iasă din procedura de deficit excesiv în care se află.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Săptămâna financiară”, moderată de jurnalistul Dan Bucura, pe B1 TV.

Alexandru Nazare, despre prognozele privind creșterea economică a României

„Ministerul Finanțelor este unul dintre ministerele care solicită foarte mult efort și atenție. Ca atare, am foarte mult de lucru, dar mereu, când e ceva important de comunicat sau de clarificat, am ieșit public.

Am elaborat bugetul pe niște premise, spun eu, prudente: o creștere economică de 4,3% la momentul respectiv. În comentarii se considera că acea creștere e prea optimistă. Uitați că, spre deosebire de momente similare sau alți ani, instituțiile financiare internaționale, Comisia Europeană, Banca Mondială, toate au revizuit în creștere prognoza noastră.

Practic și noi am revizuit-o la 5%, o prognoză conservatoare aș spune.

Avem evaluarea FMI, care a avut o creștere prognozată de 6%. Ultima discuție am avut-o azi și în comunicatul FMI creșterea din acest an e evaluată la 7%. Deci își modifică a doua oară prognoza pentru România în creștere.

Principalele agenții de rating ori au confirmat ratingul României ori au schimbat perspectiva de la negativ la stabil. Discuțiile cu Standard & Poor's nu au fost deloc ușoare, le ducem din ianuarie și am avut multe de clarificat până au anunțat că schimbă perspectiva.

Toate aceste evaluării pozitive trebuie combinate cu o atitudine de prudență și disciplină. Ieri, la publicarea execuției, am dat un comunicat prin care am reiterat: coordonatorii trebuie să fie foarte atenți la cheltuieli, că nu e suficient să ai un semnal de moment. Trebuie să avem o atitudine disciplinată pe termen mediu pentru a transmite acel mesaj de care România are foarte mare nevoie și pentru a ieși în situația în care suntem. Suntem în procedură de deficit excesiv”, a declarat ministrul Alexandru Nazare, pentru B1 TV.