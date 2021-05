Alexandru Nazare, la Bruxelles: Măsurile adoptate, parametrii în care am construit bugetul, comunicarea constantă la nivel tehnic și politic au fost factori care au întărit relația de încredere cu Comisia Europeană

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor Publice, a discutat luni seară la Bruxelles cu Paolo Gentiloni, comisarul european pentru economie, și a declarat că țintele prevăzute pot fi atinse numai cu prudență și monitorizarea permanentă a cheltuielilor și a veniturilor.

„Măsurile adoptate - un pas important pentru sustenabilitatea finanțelor publice, parametrii în care am construit bugetul de stat pentru anul în curs, comunicarea constantă la nivel tehnic și politic au fost factori care au întărit relația de încredere cu Comisia Europeană. Acestea sunt câteva concluzii după o discuție deschisă cu comisarul pentru economie, Paolo Gentiloni, pe care m-am bucurat să îl revăd în această seară la Bruxelles”, a scris Alexandru Nazare, luni seară, pe Facebook.

Ministrul Finanțelor Publice și-a exprimat speranța că „veștile bune privind evoluția economiei României” vor fi reconfirmate de prognoza de primăvară a Comisiei Europene, care urmează să fie publicată săptămâna viitoare.

„Săptămâna viitoare urmează publicarea prognozei de primăvară a Comisiei Europene și sper că veștile bune privind evoluția economiei României să fie reconfirmate. Numai cu prudență și monitorizarea permanentă atât a cheltuielilor cât și a veniturilor putem să atingem țintele prevăzute”, a adăugat Alexandru Nazare.

Ministrul de Finanțe se află la Bruxelles în contextul negocierilor premergătoare depunerii Planului Național de Redresare și Reziliență la Comisia Europeană, act ce trebuie trimis până la 29 mai, conform precizărilor făcute de eurodeputatul PNL Rareș Bogdan, pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire, unde a menționat printre altele că miercuri va fi o zi plină la Bruxelles, fiind ziua în care reprezentanții țării noastre vor aborda cu principalii comisari europeni subiecte legate de energie.

Întrebat dacă este de părere că mai pot fi salvate proiectele privind irigațiile și rețelele de gaze, eurodeputatul PNL a explicat: „Da. Aici e marea bătălie. A ajuns Alex Nazare azi dimineață, mă voi întâlni într-o oră cu el, a avut astăzi întâlniri. Mâine ajunge Florin Cîțu, face o vizită la Satu Mare dimineața și la Medieșu Aurit, după care seara, după-amiaza ajunge la Bruxelles, se va întâlni și cu Ursula, are inclusiv o întâlnire cu Ursula von der Leyen, are întâlniri cu o mulțime de comisari. Va ajunge și Cristian Ghinea, iar miercuri este o zi plină la Bruxelles, în care, practic, reprezentanții României se vor întâlni cu principalii comisari și vor discuta subiectele legate de energie, pentru că, la fel, România are peste 40% din comunități nelegate la rețelele de gaze. Aceeași problemă o avem cu irigațiile”.