Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor: Bugetul pentru 2021 este robust și realist. Estimăm o creștere economică de calitate, bazată pe un nou maxim istoric al investițiilor, de 62 de miliarde

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, spune despre bugetul de stat pentru anul 2021, care a fost aprobat marți de Parlament, că este un buget „al relansării economice”, precum și că este „robust” și „realist”.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, despre bugetul de stat pentru anul 2021

„Bugetul de stat a fost aprobat! Este un buget al relansării economice, un buget robust, realist. Estimam pentru 2021 o creștere economică de calitate, bazată pe un nou maxim istoric al investițiilor, în cuantum de 62 de miliarde. Prin reducerea deficitului cu 2,6% din PIB, intram pe un traiect al ajustării fiscal bugetare în linie cu recomandările Comisiei Europene”, a scris Alexandru Nazare, marți, pe Facebook.

Ministrul Finanțelor susține că „o atitudine fiscal bugetară prudentă este necesară și așteptată din partea Comisiei Europene, după ani la rândul în care recomandările de țară nu au fost respectate”.

„Acest comportament responsabil generează încredere, altfel spus este pașaportul României pentru accesul la cele 30 de miliarde de euro din Mecanismul de Redresare și Reziliență, de care avem atât de mare nevoie pentru dezvoltare”, a adăugat demnitarul.

El le-a mulțumit colegilor din Ministerul Finanțelor pentru efortul din această perioadă, membrilor Guvernului pentru susținerea proiectului, dar și parlamentarilor „care au rezistat la maratonul aprobării bugetului și la asaltul amendamentelor”.

„Aș vrea să le mulțumesc tuturor colegilor din minister pentru efortul susținut din această perioadă. De asemenea, aș dori să le mulțumesc membrilor Guvernului pentru susținerea proiectului de buget. Au fost și nemulțumiri, era firesc, important este că am știut să trecem peste ele. Nu în ultimul rând, le mulțumesc colegilor parlamentari care au rezistat la maratonul aprobării bugetului și la asaltul amendamentelor. Am reținut și idei bune, le vom avea în vedere, dar per ansamblu, cuantumul amendamentelor opoziției a fost de 12,8% din PIB, respectiv 143,3 miliarde. Dacă acestea ar fi fost aprobate în bloc, deficitul României ar fi atins aproximativ 20%, dublul deficitului aferent anului 2020, mult peste orice tinta agreata cu partenerii europeni. Sa fie intr-un ceas bun!”, a conchis Alexandru Nazare.

Bugetul de stat a fost aprobat! Este un buget al relansării economice, un buget robust, realist. Estimam pentru 2021 o... Publicată de Alexandru Nazare pe Marţi, 2 martie 2021

Cine este bărbatul de 68 de ani, din Onești, care a sechestrat și apoi a ucis doi muncitori, pe balconul locuinței sale. Criminalul a sunat chiar el la 112