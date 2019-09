Ministrul Comunicațiilor, Alexandru Petrescu, a declarat, luni, în plenul Parlamentului că un document privind implementarea tehnologiei 5G va ajunge curând pe masa CSAT-ului.

"În privința Memorandumului semnat de Guvernul României cu administrația americana, un document final va ajunge pe masa CSAT-ului, unde Presedintele Romaniei va avea ocazia sa-si materializeze declaratiile politice, dand posibilitatea ca acest memorandum si clauzele cuprinse sa-si gaseasca un perimetru legal de a intra efectiv in vigoare", a declarat ministrul Comunicațiilor, Alexandru Popescu, în Parlament.

În contextul dezbaterilor din Parlamemnt, ministrul Comunicațiilor a vorbit și despre implementarea memorandumului încheiat de România cu SUA în legislația interna și despre licitația privind tehnologia 5G.

“Licitatia 5G nu poate fi un esec. A fost proiectata a se finalize in Q4 anul curent. In ceea ce priveste nominalizari statale nu am nominalizat absoliut niciun fel de stat.

In ceea ce priveste raportul depus la Comisia Europeana, in primul trimestru al anului curent Comisia a cerut un raport in fiecare stat membru privind implementarea tehnologiei 5G. Acest raport a avut ca termen de finalizare ultima zi din iunie si a fi depus pana pe15 iulie. Romania l-a depus pe data de 2 iulie. La 1 octombrie Comisia Europeana urmeaza sa compileze un raspuns comun vizavi de siguranta cibernetica vizavi de implementarea tehnologiei 5G. Exista o anumita marja de actiune pentru fiecare stat membru. În Q4 exista un proiect de lege pe care il lucram cu STS ce va intra peste cateva saptamani in consultare publica”, a explicat ministrul Alexandru Petrescu.

Acesta a răspuns interpelării făcută de Cătălin Drulă, deputat USR, care vorbit în plen despre lipsa implementării memorandumului încheiat de România cu SUA în legislație și despre pierderile pe care acest lucru la buget.

“În bugetul pe 2019 ati prins dumneavoastra, Guvernul, o suma de miliarde care s-ar obtine din vanzarea acestor licente. Pana in acest moment aceasta licitatie este un esec. Unul dintre obstacole este transouberea memorandului semnat cu sua in legislatie, in absenta acestui lucru va fi o lipsa de cel putin 2 miliarde de lei la buget”, a declarat deputatul USR.

