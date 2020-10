Alexandru Rafila ar putea candida pentru Camera Deputaților, pe listele PSD București

Alexandru Rafila, președintele Societății Române de Microbiologie și reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății, ar putea candida pe listele PSD București pentru Camera Deputaților, au declarat surse politice pentru G4Media. Social-democrații vor lua decizia finală, joi, la Comitetul Executiv al formațiunii.

Alexandru Rafila a declarat, pentru publicația citată, că în acest moment nu poate confirma informația referitoare la candidatura sa pe listele PSD pentru Camera Deputaților.

Vestea vine în contextul în care, în perioada 2011-2012, Alexandru Rafila a fost vicepreședintele Departamentului de Sănătate al PSD.

În finalul lunii iulie, Alexandru Rafila declara că Victor Ponta, președintele Pro România, i-a propus să candideze la Primăria Capitalei, dar a precizat că „după două zile” i-a comunicat că refuză propunerea, „pentru că ne aflăm într-o perioadă dificilă” și este de părere că expertiza sa „e mai utilă în zona sănătății publice”.

„Este adevărat că înainte să merg în vacanță, am fost ofertat de președintele Pro România, Victor Ponta, să candidez la Primăria Capitalei, să mă sprijine cu formațiunea sa pentru fotoliul de primar. Vă dați seama,că aceasta era o propunere pe care era necesar să o diger. Când m-am întors, după două zile i-am comunicat că declin oferta. Nu candidez la primărie. Din ce motiv? Pentru că ne aflăm într-o periodă dificilă și consider că expertiza mea e mai utilă în zona sănătății publice, decât ar fi în administrația locală. Este decizia corectă pe care am luat-o, pentru moment”, declara Alexandru Rafila, la Digi 24.

Alegerile parlamentare vor avea loc, cel mai probabil, în data de 6 decembrie

Guvernul Orban a programat alegerile generale pentru 6 decembrie, dar mai mulți politicieni au vorbit despre posibilitatea ca scrutinul să fie amânat, pe fondul deciziei CCR de a respinge sesizarea depusă de președintele Klaus Iohannis cu privire la proiectul de lege care oferă Parlamentului prerogativa de a stabili data de desfășurare a parlamentarelor. Cu toate acestea, Augustin Zegrean, fost președinte al Curții Constituționale, a explicat în direct pe B1 TV de ce este de părere că alegerile generale vor avea loc la data fixată de liberali.

„Acum, încurcătura este că s-a făcut o lege prin care s-a spus că data alegerilor se stabilește de Parlament, dar acea lege încă nu este în vigoare. Legea în vigoare, care ne permite să vorbim să vorbim despre data alegerilor, este Legea electorală, care spune că data alegerilor se stabilește de Guvern, ceea ce Guvernul a și făcut. Noi suntem acum deja în perioada electorală pentru alegerile generale, pentru că sunt niște pași care trebuie făcuți și unii s-au și făcut deja. Acum, ce șanse are acest proiect de lege să devină lege anul acesta, aici e altă discuție – are șanse mici proiectul să ajungă lege până în 6 decembrie, astfel că eu cred că alegerile se vor întâmpla în 6 decembrie”, a subliniat, printre altele, specialistul.