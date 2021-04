Alexandru Rafila: Autoritățile să adapteze campania de vaccinare momentului actual, când numărul celor interesați scade rapid. Să nu politizăm pandemia (VIDEO)

Deputatul PSD Alexandru Rafila, reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății, recomandă autorităților să ia o serie de măsuri pentru a adoapta campania de vaccinare anti-COVID-19 la momentul actual, când numărul celor care doresc este în scădere. Într-o declarație de presă pe care a susținut-o miercuri, pe holurile Parlamentului, Rafila a subliniat că nu trebuie politizată campania de imunizare a populației pentru că asta va duce la scăderea încrederii oamenilor în autorități.

„Mă așteptam să reprezinte o prioritate pentru toată lumea, inclusiv pentru Guvernul României, marcarea zilei mondiale a vaccinării și a săptămânii mondiale a vaccinării, în intervalul 24-30 aprilie. Anul ăsta are o semnificație aparte pentru că ne găsim în plin proces de vaccinare împotriva infecției cu noul coronavirus și există speranțe foarte mari la nivelul guvernelor, dar mai ales la nivelul populației pentru o revenire cât mai rapidă la normalitate.

Sunt câteva aspecte care constituie puncte de interes pentru că vaccinarea trebuie să fie încununată de succes cu o condiție, ca ea să fie un obiectiv național, să nu fie politizată în niciun fel și să ofere oamenilor argumente suficiente, serioase, încât să adere la această campanie de vaccinare. (...)

Eu, ca om de sănătate publică, acum și ca reprezentant al PSD, militez pentru un principiu – să nu politizăm campania de vaccinare, să nu politizăm pandemia pentru că lucrul acesta va afecta încrederea oamenilor în autorități și să încercăm să generăm încredere prin ceea ce spunem și mai ales prin ceea ce facem”, a declarat Alexandru Rafila.

