Alexandru Rafila: Cred că se poate relua școala și testarea COVID trebuie făcută copiilor cu simptome. Ministerul Sănătății ar trebui să ajute Ministerul Educației (VIDEO)

Profesorul Alexandru Rafila, deputat PSD, a declarat duminică seară, pentru B1 TV, că se poate relua școala și testarea COVID trebuie făcută copiilor care prezintă simptome. Rafila a insistat apoi că în acest efort Ministerul Sănătății, condus de Vlad Voiculescu (USR-PLUS), ar trebui să ajute Ministerul Educației, condus de Sorin Cîmpeanu (PNL).

Declarațiile au fost făcute în emisiunea ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire pe B1 TV.

