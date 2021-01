Alexandru Rafila critică organizarea și comunicarea pe tema vaccinării anti-COVID-19: „Să nu creăm false așteptări” / Despre vaccinarea vârstnicilor și a celor cu boli cronice: O subetapizare era mai potrivită

Profesorul Alexandru Rafila, deputat PSD, a criticat modul în care principalii decidenți politici comunică pe tema vaccinării anti-COVID-19. Acesta a remarcat mai multe declarații publice contradictorii precum și afirmații care le pot da românilor false așteptări. Rafila a mai susținut că persoanele cu boli cronice și cele de peste 65 de ani ar fi trebuit vaccinate imediat după cadrele medicale și nu laodaltă cu alte categorii de populație. Așa, ele riscă să nu li se mai administreze dozele de vaccin acum.

Premierul Florin Cîțu a declarat că, în perioada imediat următoare, peste 75% dintre persoanele de peste 65 de ani vor fi vaccinate anti-COVID-19. Rafila a dat de înțeles că șeful Guvernul a cam exagerat.

„Dânsul spunea că ”în perioada imediat următoare”. Am citit și eu afirmația. Mi s-a părut surprinzătoare... Probabil că e o persoană mai entuziastă domnul premier, dar nu trebuie să creăm false așteptări oamenilor. În mod evident, dânsul știe care e posibilitatea de aprovizionare cu vaccinuri, nu mă refer la partea organizatorică, haideți s-o lăsăm pe asta deoparte, și în ianuarie și februarie cantitățile de vaccinuri primite vor fi limitate, vor fi în jur de 600.000 de doze. Abia din martie vor depăși probabil un milion de doze pe lună și atunci trebuie să fim mai pragmatici și mai realiști și să informăm corect populația, să nu creăm false așteptări”, a declarat Alexandru Rafila, pentru B1 TV.

