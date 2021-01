Alexandru Rafila (PSD), despre campania de vaccinare: Platforma informatică a avut numeroase sincope / Înscrierea fără prioritizare a unui număr extrem de mare de persoane va împiedica accesul celor mai expuși (VIDEO)

Deputatul PSD Alexandru Rafila a adus mai multe critici felului în care se derulează campania națională de vaccinare anti-COVID-19. Printre altele, medicul a reclamat modul de realizare și funcționare a platformei informatice pentru programări, despre care spune că „a avut numeroase sincope”, dar și faptul că în etapa a II-a a fost inclus un număr extrem de mare persoane fără „niciun fel de ierarhizare, de prioritizare”, ceea ce „nu face altceva decât să împiedice până la urmă accesul la vaccinare” în cazul celor mai expuși în fața bolii.

