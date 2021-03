Alexandru Rafila, despre Daniel Ghiță, colegul său din PSD: Sunt oameni care au reuşit să facă 'cei 7 ani de-acasă' în 4

Comportamentul deputatului PSD Daniel Ghiță a ajuns să-i supere chiar și pe colegii săi de partid. Fostul luptător K1 a deranjat mai multe dezbateri în Parlament, inclusiv discursul premierului Florin Cîțu din 1 martie. Atitudinea lui a ajuns subiect de discuție în ședința conducerii Camerei Deputaților din 3 martie. Printre cei care au condamnat comportamentul lui Daniel Ghiță s-a numărat și Alexandru Rafila, colegul său de partid, informează stiripesurse.ro.

Daniel Ghiță a devenit recent subiect de glume pe internet după ce, în timpul unei ședințe în Parlament, a fost copleșit de efortul imens de a citi de pe foaie. A avut apoi un nou derapaj: „Suntem (PSD-iștii) ca evreii care aveau o bandă pe mână în timpul războiului, aşa sunt acum pesediştii, suntem jigniţi în permanenţă”, a declarat el.

Atitudinea lui Daniel Ghiță, subiect de discuție în ședința conducerii Camerei Deputaților

„Acum dacă tot ați invocat numele domnului coleg sportiv de forță, am spus și la dezbaterea pe buget și eu am să spun și aici. Am ajuns la un nivel absolut inacceptabil al dezbaterii parlamentare, a modului în care decurg dezbaterile. Cu vulgarități, jigniri, urlete. După părerea mea - și spun asta, repet, în baza unei experiențe de 16 ani - este absolut inadmisibil pentru un parlament. Nu e stadion, nu e manifestație pe stradă, e parlament. Sigur că există comentarii din sală la anumite intervenții, dar și acolo în ultima vreme tendința este spre vulgaritate, spre afirmații penibile”, a susținut Ovidiu Ganț, deputat ce reprezintă minoritatea germană, în timpul ședinței.

Ganț a mai spus că ar trebui ca Biroul permanent și liderii de grup să ia atitudine vizavi de acest tip de comportament: „Ne facem de râs! Toată țara se uită la modul primitiv în care se comportă unii membri ai Parlamentului. După părerea mea, inadmisibil”.

Alexandru Rafila, deputat PSD: „Eu sunt de mai puţin timp în Parlament, chiar de foarte puţin timp. Şi am ascultat pe domnul secretar al Camerei Deputaţilor Ganţ, are perfectă dreptate însă vreau să vă spun că şi punctele de vedere politice care sunt exprimate de foarte multe ori, generează astfel de reacţii. Adică, dacă vrem să avem un Parlament, o Cameră a Deputaţilor care să reflecte un nivel de educaţie, de civilizaţie într-o ţară europeană, cred că şi declaraţiile politice sau alte tipuri de declaraţii - şi am avut astăzi la sesiunea de vot o declaraţie aş spune incitantă, aşa ca să fiu rezervat în cuvinte - generează astfel de lucruri. Eu înţeleg că sunt, îi spuneam puţin mai devreme domnului vicepreşedinte, că sunt oameni care au reuşit să facă 'Cei şapte ani de acasă' în patru, dar nu cred că astfel de declaraţii politice care generează reacţii, câteodată exagerate, trebuie să aibă loc în Camera Deputaţilor şi cred că domnul preşedinte ar putea să imprime o astfel de conduită, să încercăm să rupem cercul”.

Rafila a insistat că parlamentarii ar trebui să se responsabilizeze și să fie reprezentanţi demni ai românilor.

La rândul său, Ludovic Orban, președintele Camerei Deputaților, a susținut și el că liderii de grup ar trebui să le transmită colegilor să păstreze decența.

„În ceea ce priveşte discursurile de la microfon, sunt nişte discursuri asumate în cadrul Regulamentului, dacă cineva sare calul, se cam sare calul. Se cam sare calul, asta este. Până la urmă ei răspund de ce spun la microfon în cadrul timpului pe care îl au la dispoziţie, o să încerc să corectez excesele şi, dar e greu să fii total ... dar aţi văzut că mi-am pus la punct şi colegii când au dat răspunsuri? Da, da, da, i-am pus la punct şi pe colegii”, a mai spus Orban.Modelul noii declarații pe propria răspundere. Interdicţia de circulaţie după ora 22:00, valabilă de duminică (DOCUMENT)

Szabo Odon, deputat UDMR, a intervenit atunci și a spus că Regulamentul prevede, la art. 154 și 155, instrumentele pentru sancționarea acestor derapaje. „Sunt anumiţi colegi care perturbă funcţionarea plenului Camerei în fiecare şedinţă”, s-a plâns el.

„Acest Regulament dacă l-am adoptat trebuie să îl punem în funcţiune. Nu merge, că indiferent cine iese la pupitru să vorbească, că un coleg - nu o să nominalizez îl ştiţi şi dumneavoastră - încearcă să se impună prin statura de doi metri şi nu prin inteligenţă. Deci aceste lucruri trebuie curmate, dacă nu se poate în grupul respectiv, atunci, şi acesta era mesajul corect, coerent, după părerea mea pe care l-a spus domnul Ganţ, şi acest lucru trebuie impus”, a mai afirmat Szabo Odon.