Alexandru Rafila, despre demiterea lui Vlad Voiculescu: Este un gest de responsabilitate a premierului. Vine târziu, e evident. Nu cred că USR-PLUS vor ieși de la guvernare (VIDEO)

Deputatul PSD Alexandru Rafila a declarat, miercuri, că Vlad Voiculescu s-a dovedit total incapabil să gestioneze pandemia de coronavirus, iar demiterea sa din funcție este ”un gest de responsabilitate a premierului” care totuși, vine târziu.

"Este perfect justificată schimbarea doamnei Moldovan din funcție. Rolul lui Voiculescu era gestionarea acestei pandemii, s-a dovedit a fi total incapabil să o facă. Evidența faptelor a depășit orice fel de închipuire, am ajuns în situația în care Ministerul Sănătății funcționa în afara guvernului României. Este un gest de responsabilitate a premierului, vine târziu, e evident”, a declarat Rafila, miercuri, pe holurile parlamentului.

Totodată, Alexandru Rafila spune că nu crede că s-ar putea rupe coaliția de guvernare din cauza demiterii lui Voiculescu.

”Nu cred că USR-PLUS vor ieși de la guvernare, au interese prea mari în domeniul economic. În politică se poate întâmpla orice, dar România are nevoie de un Guvern competent.

Portofoliul de la Sănătate trebuie preluat de o persoană cu bune competențe manageriale, care cunoaște situația și chiar dacă nu este plăcut din punct de vedere politic să fie un bun profesionist”, a mai spus Alexandru Rafila.

