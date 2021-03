Alexandru Rafila, despre problema paturilor ATI pentru pacienții COVID-19: Tind să-l cred pe premierul Florin Cîțu. La Ministerul Sănătății e brambureală totală

Profesorul Alexandru Rafila, deputat PSD, a declarat, marți seară, că ar înclina mai degrabă să-l creadă pe premierul Florin Cîțu (PNL) decât pe ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu (USR-PLUS), în chestiunea privind numărul de paturi disponibile în secțiile de Terapie Intensivă pentru pacienții cu coronavirus.

„Înclin să cred mai degrabă primul ministru decât ministrul Sănătăţii în momentul de faţă. La Ministerul Sănătății e brambureala totală. Noi tot discutăm de câteva luni că s-ar putea să crească numărul de cazuri şi că trebuie să vedem cu ce resurse abordăm această situaţie şi nu se întâmplă nimic. De două zile Ministerul Sănătăţii a ţinut nişte teleconferinţe cu managerii mai multor spitale din România. Ieri la teleconferinţă ministrul a participat din autoturism, probabil avea o treabă foarte importantă, şi nu s-a întamplat nimic. În momentul de faţă, încearcă să numere 50 de paturi ATI care ar putea să suplimenteze numărul de paturi deja existente", a declarat Alenxadru Rafila, pentru Antena 3.

Florin Cîțu: Avem nevoie să creștem urgent numărul de paturi ATI la 1.600 cel puțin

Marți, prim-ministrul Florin Cîțu a susținut că numărul de paturi din ATI pentru pacienții COVID-19 a scăzut pentru că așa au decis „unii manageri de spitale”, deși el s-a pronunțat clar împotriva unei astfel de hotărâri. Cîțu a mai spus că Ministerul Sănătăţii are resursele necesare pentru a creşte numărul de locuri la Terapie Intensivă.

„Numărul de paturi de ATI scăzuse de la începutul anului până acum și am spus foarte clar că nu vreau să văd acest lucru. Unii manageri de spitale au decis să reducă numărul de paturi în ATI. Am cerut foarte clar și urgent să crească numărul de paturi la 1.600. Știu că Ministerul Sănătății a avut ieri întâlniri pe această temă. Avem nevoie să creștem urgent numărul de paturi de ATI la 1.600 cel puțin, în perioada următoare, ca să ne asigurăm că nu vom avea probleme. Nu lipsesc resursele”, a declarat șeful Guvernului.

Vlad Voiculescu susține că ne apropiem de 1.600 de paturi ATI pentru pacienții COVID-19

Ulterior, ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a afirmat că numărul de paturi la ATI a fost suplimentat cu 190 în toată țara, 40 în București, iar acum „ne îndreptăm către suma de 1.600 de paturi”. Însă o altă problemă ține de personalul specializat în tratarea pacienților cu forme grave de COVID-19, care e insuficient și foarte obosit.Pensionarul din Olt şi-a luat un detector de metale şi s-a jucat cu el pe lângă casă. Surpriză! Aparatul a început să bipăie... A găsit o comoară veche de 2000 ani

Întrebat despre remarca fostului ministru Nelu Tătaru, că erau 1.500 de paturi ATI la finalul mandatului său, iar acum sunt 1.400, Voiculescu a răspuns: „Paturile n-au dispărut. Când vorbim de paturi raportate, lucrurile sunt dinamice și nu mereu raportările sunt corecte. Ce vă pot garanta e că niciun pat de la ATI nu a dispărut prin magie în ultimele luni, din contră, oamenii au fost responsabili. La un moment dat a fost un fake news că s-au redus paturile din Timișoara. E fals! Numărul de paturi a fost crescut în Timișoara, nu a scăzut niciodată”.

„Nimeni nu a desființat un pat de Terapie Intensivă în această țară!”, a insistat ministrul Sănătății.

Andreea Moldovan: Nu s-a atins nimeni de paturile ATI pentru pacienții COVID-19

„Numărul de paturi ATI destinate COVID a fost și este acolo, deci nu s-a atins nimeni de ele pentru ca suntem cu toții responsabili și conștienți ca este o infecție care este încă prezenta în viața noastră. Noi am intrat în acest val trei deja cu un număr cu paturi de Terapie intensiva ocupate de pacienți COVID. Nu s-a mai întâmplat ca în valul I în care am avut un număr mare de paturi la dispoziție, ci am pornit de la un număr ocupat, o proporție importanta din paturile disponibile, 700-800 la început după care cazurile s-au succedat extrem de rapid și a venit să umple un spațiu care era deja ocupat”, a explicat și Andreea Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătății, pentru B1 TV.