Alexandru Rafila, despre un guvern de uniune națională: Nu este o chestiune de PR, este o chestiune de responsabilitate / Președintele a privit-o cu seriozitate (VIDEO)

În cursul serii de luni, profesorul Alexandru Rafila a oferit mai multe detalii despre ideea unui Guvern de uniune națională, prezentată de social – democrațiu. Deputatul ales din partea PSD a fost întrebat dacă este o variantă serioasă sau doar o soluție pe care social – democrații o aduc în discuție, pentru că nu aliați în Parlament, cu care să formeze o majoritate.

„Este ochestiune care, într-o situație de criză majoră, sanitară, economică și socială, cred ca poate să arate o responasabilitate, pe care ne-o asumăm, pentru un termen care urmează să fie stabilit, încât să putem să ajungem într-o situație confortabilă, care să permită repornirea economiei și funcționarea societății.

Nu este o chestiune de PR, este o chestiune de responsabilitate. Și președintele a privit-o cu seriozitate, din ceea ce am înțeles de la colegii mei, o propunerea care a fost luată în considerare, ea reprezintă o opțiune, să vedem dacă ea se va și concretiza”, a declarat Alexandru Rafila, în platoul B1 TV.

Întrebat pentru cât timp consideră că un Guvern de coaliție trebuie să fie în funcție, reprezentantul României la OMS a ținut să precizeze că:

„Depinde care va fi programul unui astfel de Guvern, care vi fi mandatul lui și atunci se pot discuta inclusiv obiective legate de o durată a funcționării, până la atingerea unor obiective care să permită repornirea economiei și mai ales funcționarea societății, care va continua să fie afectată de criza sanitară, care va mai dura cel puțin nouă luni”, a explicat profesorul Rafila.

