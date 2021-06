Alexandru Rafila, despre vaccinarea anti-COVID-19: ”La nivelul Guvernului, din ceea ce știu eu, există o previziune care spune că se vor administra în România maxim 8 milioane de doze până la 31 decembrie” (VIDEO)

Profesorul Alexandru Rafila, reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății și deputat PSD, a declarat marți seară, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire, că anunțul secretarului de stat Andrei Baciu privind suspendarea livărilor câtorva milioane de doze de vaccin anti-COVID-19, din cauza unui surplus de doze, arată ”insuccesul campaniei de vaccinare”.

”Cred că și domnul secretare de stat Baciu are o parte din afirmație adevărată, în sensul în care într-adevăr, Uniunea Europeană a contractat un număr de doze mult mai mare decât populația eligibilă a Uniunii Europene. Ideea este să doneze aceste doze sau să le vândă în cadrul unui program mondial care este gestionat de Organizația Mondială a Sănătății, COVAX, și care adună vaccinuri pentru țările mai sărace.

Cea de-a doua chestiune, care nu a fost relatată de domnul secretar de stat, se referă la insuccesul campaniei de vaccinare și la faptul că noi am făcut o planificare a furnizării de doze, ținând cont de niște ținte care au fost asumate de Guvern. (...) Tot speram să atingem acea țintă de 50%-60% din populația eligibilă măcar în toamnă.

Inclusiv la nivelul Guvernului, din ceea ce știu eu, există o previziune care spune că se vor administra în România maxim 8 milioane de doze, și lucrul ăsta nu până în august sau septembrie, ci până la 31 decembrie, aceasta este estimarea”, a spus Alexandru Rafila.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.